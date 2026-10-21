به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خاکپور صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اهر که با حضور حجت الاسلام جلیل جلیلی امام جمعه اهر، فرمانده سپاه ناحیه، معاونان فرماندار، بخشداران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: فعالیت ادارات باید در چارچوب برنامه‌ای مشخص و با هدف دستیابی به نتایج ملموس و ماندگار انجام شود.

وی با انتقاد از نبود اهداف روشن و برنامه مشخص برای آینده در برخی دستگاه‌های اجرایی، افزود: در بعضی حوزه‌ها تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود و لازم است دستگاه‌ها با تدوین برنامه‌های دقیق، مسیر فعالیت‌های خود را مشخص کنند.

فرماندار اهر از رؤسای ادارات خواست با تعیین چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت، پروژه‌های در دست اجرا و طرح‌های آینده را تدوین کرده و در تهیه و اجرای سند توسعه شهرستان مشارکت جدی داشته باشند.

ضرورت برنامه‌ریزی برای ظرفیت‌های معدنی اهر

خاکپور با اشاره به وجود بیش از ۲۰ معدن در شهرستان اهر، برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها و پیش‌بینی میزان اشتغال‌زایی آن‌ها را ضروری دانست.

وی تأکید کرد: توسعه فعالیت‌های معدنی بدون تأمین زیرساخت‌های مناسب شهری می‌تواند در آینده مشکلاتی ایجاد کند؛ ازاین‌رو، توسعه این بخش باید با توجه به نیازهای زیرساختی شهرستان دنبال شود.

فرماندار اهر همچنین بر به‌روزرسانی اطلاعات دستگاه‌های اجرایی، شناسایی نیازها و پیگیری تأمین امکانات از ادارات کل تأکید کرد و خواستار همکاری مجموعه‌های اجرایی برای تدوین و اجرای سند توسعه شهرستان شد.

زمان قطعی انتخابات شوراها اعلام نشده است

فرماندار اهر در بخش دیگری از سخنان خود درباره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: با وجود برگزاری مانورهای آمادگی و مدیریتی طی حدود سه هفته گذشته، تاکنون تاریخ قطعی برگزاری انتخابات اعلام نشده است.

وی با بیان اینکه تاریخ‌های مطرح‌شده در این زمینه صرفاً گمانه‌زنی است، تصریح کرد: ملاک عمل، اعلام رسمی وزارت کشور خواهد بود و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید آمادگی لازم را برای همکاری در فرآیند برگزاری انتخابات داشته باشند.

همکاری ادارات در اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل و سرشماری

خاکپور با اشاره به هفته پدافند غیرعامل از چهارم تا دوازدهم آبان‌ماه، از انجام هماهنگی‌های لازم توسط معاونت سیاسی فرمانداری و پیگیری برنامه‌های مربوطه خبر داد.

وی همچنین اعلام کرد طرح سرشماری نفوس و مسکن از دوم آبان تا دوم آذرماه اجرا می‌شود و با توجه به گستردگی این طرح، همکاری حداکثری دستگاه‌های اجرایی برای اجرای مطلوب آن ضروری است.

فرماندار اهر در پایان بر لزوم هماهنگی و مشارکت ادارات و دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و پیشبرد اهداف توسعه‌ای شهرستان تأکید کرد.