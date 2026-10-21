فراخوان وزارت اقتصاد برای خرید اوراق دولتی با سررسید ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی از دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۵ برای شرکت در فراخوان خرید قطعی این اوراق دعوت کرد.

بر اساس اطلاعیه خزانه‌داری کل کشور که به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، دارندگان اوراق مرابحه عام دولت و اسناد خزانه اسلامی که سررسید اوراق آنها تا پایان سال جاری است، می‌توانند روز شنبه دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۲، سفارش‌های فروش خود را از طریق یکی از شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس ایران و در سامانه فراسان ثبت کنند.

بر اساس این اطلاعیه، بارگذاری تصویر درخواست فروش مهر و امضاشده در سامانه فراسان الزامی است و حداقل حجم هر سفارش نیز ۵ میلیون ورقه تعیین شده است. همچنین تمامی سفارش‌ها باید به‌صورت معتبر تا زمان لغو (Good Till Cancel) در سامانه ثبت شوند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پذیرش تمام یا بخشی از درخواست‌های ثبت‌شده اختیار دارد و نتیجه پذیرش سفارش‌ها حداکثر ظرف دو روز کاری پس از تاریخ ثبت سفارش به فرابورس ایران اعلام خواهد شد. معامله خرید اوراق پذیرفته‌شده نیز روز سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه انجام می‌شود.

بر اساس مفاد اطلاعیه، عامل خرید این اوراق، ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین رویه ثبت درخواست‌های فروش در سامانه فراسان از سوی شرکت فرابورس ایران به تمامی شرکت‌های کارگزاری ابلاغ خواهد شد.

مطابق این اطلاعیه، ثبت سفارش فروش به منزله پذیرش تعهد فروش اوراق از سوی دارنده است و خودداری از ایفای تعهد در موعد مقرر، مشمول قوانین و مقررات مربوط، از جمله قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

این فراخوان در اجرای ماده (۷) شیوه‌نامه اجرایی استفاده از وجوه مازاد موقت در بازار سرمایه و در چارچوب مقررات مربوط به خرید قطعی اوراق مالی اسلامی دولت برگزار می‌شود.