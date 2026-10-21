به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدزمان قربانی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آنچه تلاش دشمنان برای تضعیف جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت خواند، اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با شهادت رهبر شهید و فرماندهان، می‌تواند نظام را تضعیف یا سرنگون کند، اما این اتفاق نیفتاد؛ زیرا مردم تربیت‌یافته مکتب امام و انقلاب، پای کار ایستاده‌اند.

وی با اشاره به نقش حضور مردمی در تقویت روحیه نیروهای مدافع کشور افزود: نیروهایی که در شرایط سخت آب‌وهوایی در مرزها و مواضع دفاعی کشور خدمت می‌کنند، به حضور و حمایت مردم دلگرم هستند و همراهی مردم، پشتوانه‌ای برای استمرار فعالیت‌ها و ترمیم آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌هاست.

مردم روایت نخست حوادث را شکل می‌دهند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به حوادث رخ‌داده در گرگان در روزهای ۲۵ و ۲۶ مردادماه گفت: در آن روزها اتفاق تلخی با آتش‌گرفتن یک مغازه در فلکه شهری رخ داد، اما دشمن نتوانست آن را به بستری برای پیشبرد اهداف رسانه‌ای خود تبدیل کند؛ زیرا مردم با حضور به‌موقع در میدان، روایت دیگری از آن رویداد شکل دادند.

قربانی ادامه داد: رفتار مردم در آن شب، از همراهی با نیروهای امدادی و آتش‌نشانی تا قدردانی از تلاش آنان، نشان داد که چگونه حضور مردم می‌تواند مسیر روایت یک حادثه را تغییر دهد. این همان ظرفیتی است که در تجمعات شبانه گلستان بارها به نمایش درآمده است.

وی با اشاره به برگزاری تجمعات شبانه در حدود ۴۰ نقطه استان گفت: این برنامه‌ها نزدیک به هشت ماه است که ادامه دارد و مردم در روزهای گرم، شب‌های سرد و حتی هنگام بارندگی، میدان را ترک نکرده‌اند.

قربانی ضمن قدردانی از رسانه‌ها برای پوشش این تجمعات اظهار کرد: حضور مردم گلستان، به‌ویژه در گرگان، بارها در رسانه‌های ملی بازتاب پیدا کرده است و این موضوع نشان می‌دهد که علاوه بر محل برگزاری برنامه‌ها، نحوه انتشار و انعکاس رویدادها نیز اهمیت زیادی دارد.

تجمعات شبانه؛ برنامه‌ای با محوریت مردم

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر مردمی‌بودن این برنامه‌ها گفت: تجمعات شبانه متعلق به مردم است و نباید به نام مجموعه یا دستگاه خاصی ثبت شود. به همین دلیل، تلاش کرده‌ایم برنامه‌ها با محوریت مردم برگزار شود و نظر و خواسته آنان در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: کانال ارتباطی «ما مردم» برای دریافت دیدگاه‌ها و پاسخ‌گویی به پرسش‌های شهروندان فعال است.

قربانی با اشاره به تنوع برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در تجمعات شبانه اظهار کرد: در این مدت از بیش از ۱۵۰ مداح، بیش از ۸۰ سخنران و ۱۳ مجری استفاده شده و تلاش شده است برنامه‌ها با در نظر گرفتن سلیقه‌ها و گروه‌های مختلف برگزار شود.

وی افزود: در برخی شب‌ها برنامه‌ها به نیروهای سرباز، آتش‌نشانان یا یادواره شهدا اختصاص داشته و از برنامه‌های ویژه کودکان و حضور چهره‌های فرهنگی نیز استفاده شده است تا گروه‌های مختلف جامعه در این برنامه‌ها دیده شوند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان تأکید کرد: هدف از برگزاری این تجمعات، فراهم‌کردن بستری برای حضور و مشارکت مردم است، نه آنکه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها از این فرصت برای ارائه گزارش عملکرد شخصی یا سازمانی خود استفاده کنند. البته معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی در قالب برنامه‌های مناسب، اقدامی ارزشمند است.

انتقاد از کم‌کاری برخی دستگاه‌ها و مسئولان

قربانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت همراهی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: مردم نزدیک به هشت ماه است که در شرایط مختلف جوی و با صرف وقت و هزینه شخصی در میدان حضور دارند؛ بنابراین انتظار می‌رود مسئولان و دستگاه‌های مرتبط نیز متناسب با این همراهی، مسئولیت خود را انجام دهند.

وی با انتقاد از حضور کمرنگ برخی مجموعه‌ها در تجمعات شبانه افزود: برخی دستگاه‌ها و مسئولان در مقاطعی پای کار آمدند، اما حضور مستمر نداشتند. رسانه‌ها نیز باید عملکرد مجموعه‌های فعال و کم‌کار را بررسی کنند و با مطالبه‌گری، زمینه مشارکت بیشتر دستگاه‌ها را فراهم آورند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به هزینه‌های ناشی از حوادث و ناآرامی‌ها اظهار کرد: اگر حضور مردم در میدان نبود، ممکن بود خسارت‌های مالی، جانی و اجتماعی بیشتری به کشور و استان وارد شود. به همین دلیل، حمایت از این برنامه‌ها را باید سرمایه‌گذاری برای تقویت همبستگی اجتماعی و حفظ امنیت دانست.

وی همچنین از تلاش پلیس راهور استان و شهرستان گرگان، نیروهای بسیج، سپاه و دیگر مجموعه‌های همراه در برگزاری تجمعات قدردانی کرد و گفت: هماهنگی میان این مجموعه‌ها در کنار حضور مردم، زمینه مدیریت بهتر برنامه‌ها و انعکاس گسترده‌تر رویدادهای استان را فراهم کرده است.

ضرورت حمایت از مواکب مردمی

قربانی با اشاره به فعالیت مستمر مواکب در تجمعات شبانه گفت: این مواکب نزدیک به هشت ماه است که با صرف وقت، هزینه و توان نیروهای خود به مردم خدمات از توزیع چای و شربت گرفته تا فراهم‌کردن امکانات پذیرایی و همراهی با حاضران در میدان ارائه می‌کنند.

وی با بیان اینکه این خدمات حاصل مشارکت داوطلبانه مردم است، افزود: باید از افرادی که بی‌ادعا برای خدمت‌رسانی تلاش می‌کنند، قدردانی شود و رسانه‌ها نیز به معرفی این ظرفیت‌ها توجه بیشتری داشته باشند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان در عین حال به ضرورت تأمین امنیت مواکب اشاره کرد و خواستار توجه مسئولان مربوط به حفاظت از امکانات و تجهیزات این مجموعه‌ها پس از پایان برنامه‌ها شد.

قربانی همچنین با اشاره به برخی فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در تجمعات شبانه گفت: مردم در برگزاری برنامه‌های مناسبتی، توزیع شیرینی و اجرای پویش‌های مختلف مشارکت داشته‌اند و یک موکب قرآنی نیز با تلاش گروهی از بانوان، زمینه ختم قرآن کریم را در میدان فراهم کرده است.

وی این اقدامات را نشانه‌ای از ظرفیت مشارکت داوطلبانه مردم دانست و تأکید کرد که تداوم چنین فعالیت‌هایی نیازمند همدلی و همکاری همه مجموعه‌هاست.

تشکیل قرارگاه بعثت برای تقویت مشارکت دستگاه‌ها

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان در ادامه از تشکیل قرارگاه بعثت در سطح استان با مدیریت آیت‌الله نورمفیدی خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این قرارگاه، سازمان‌دهی و هماهنگی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف برای تسهیل فعالیت‌های مردمی و پشتیبانی بهتر از برنامه‌هاست.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر افزایش جمعیت حاضر در میدان افزود: برای تحقق این هدف، همه مجموعه‌ها باید مسئولیت خود را بپذیرند و با همکاری بیشتر، زمینه حضور گسترده‌تر مردم را فراهم کنند.

قربانی ضمن قدردانی از مردم، برگزارکنندگان، مواکب، نیروهای خدماتی و رسانه‌های استان گلستان گفت: آنچه امروز در تجمعات شبانه استان شاهد هستیم، نتیجه همدلی و همراهی مردم و مجموعه‌های مختلف است. استمرار این مسیر نیز به حضور مسئولانه مردم، مشارکت فعال دستگاه‌ها و انعکاس دقیق تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی رسانه‌ها نیاز دارد.