اجرای موفقیت آمیز تشخیص ضایعات تومورال راههای هوایی فوقانی توسط لیزر

رئیس مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از پروژه هایی که اکنون در مرکز تحقیقات به کمک پزشکی لیزری به انجام رسانده ایم تشخیص و درمان ضایعات تومورال با فوتوداینامیک تراپی و یا فوتوداینامیک دایاگنوزیس است.

دکتر فرهادی در توضیح این روش خاطرنشان کرد: در این پروژه ابتدا داروی حساس به نور به بیمار داده می شود و پس از آن به راههای هوایی فوقانی یا سطح پوستی که ضایعه مشکوک به تومور در آن ناحیه است، طول موج خاصی از نور لیزر تابانده می شود و بازخورد آن نور به ما نشان می دهد که ضایعه ای در آن ناحیه وجود دارد و باید درمان شود.

وی افزود: پس از آن به کمک فوتودیانامیک تراپی دوباره طول موج خاصی از لیزر به آن بخش تومورال تابانده می شود. البته درمان کامل بستگی به نوع و اندازه تومور و ضایعه دارد که ممکن است به جلسات متعددی برای درمان با فوتوداینامیک تراپی باشد تا ضایعه مورد نظر درمان می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: این روش در مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی ایران به انجام رسید و مقاله آن در کنگره بین المللی لیزر به عنوان مقاله برتر شناخته شده است.