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۲۴ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۱۱

فرهادی به مهر خبر داد:

اجرای موفقیت آمیز تشخیص ضایعات تومورال راههای هوایی فوقانی توسط لیزر

اجرای موفقیت آمیز تشخیص ضایعات تومورال راههای هوایی فوقانی توسط لیزر

دکتر محمد فرهادی از اجرای موفقیت آمیز تشخیص ضایعات تومورال راه های هوایی فوقانی به کمک لیزر و انتخاب مقاله این طرح تحقیقاتی به عنوان مقاله برتر در کنگره بین المللی لیزر خبر داد.

رئیس مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از پروژه هایی که اکنون در مرکز تحقیقات به کمک پزشکی لیزری به انجام رسانده ایم تشخیص و درمان ضایعات تومورال با فوتوداینامیک تراپی و یا فوتوداینامیک دایاگنوزیس است.

دکتر فرهادی در توضیح این روش خاطرنشان کرد: در این پروژه ابتدا داروی حساس به نور به بیمار داده می شود و پس از آن به راههای هوایی فوقانی یا سطح پوستی که ضایعه مشکوک به تومور در آن ناحیه است، طول موج خاصی از نور لیزر تابانده می شود و بازخورد آن نور به ما نشان می دهد که ضایعه ای در آن ناحیه وجود دارد و باید درمان شود.

وی افزود: پس از آن به کمک فوتودیانامیک تراپی دوباره طول موج خاصی از لیزر به آن بخش تومورال تابانده می شود. البته درمان کامل بستگی به نوع و اندازه تومور و ضایعه دارد که ممکن است به جلسات متعددی برای درمان با فوتوداینامیک تراپی باشد تا ضایعه مورد نظر درمان می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: این روش در مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی ایران به انجام رسید و مقاله آن در کنگره بین المللی لیزر به عنوان مقاله برتر شناخته شده است.

کد مطلب 698507

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