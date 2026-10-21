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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

سیدعباس صالحی دستورالعمل شفافیت در وزارت فرهنگ را ابلاغ کرد

سیدعباس صالحی دستورالعمل شفافیت در وزارت فرهنگ را ابلاغ کرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دستورالعمل شفافیت در این وزارتخانه را به تمامی معاونت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای زیر مجموعه ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دستورالعمل به منظور حمایت، تقویت و ارتقای پاسخگویی و مشارکت عمومی در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای، بهبود و ارتقای بهره‌وری نظام‌های حمایتی و نظارتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزایش اعتماد عمومی و اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری مصوب ۱۴/۰۱/۱۳۸۹ مقام معظم رهبری و مواد (۲) و (۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۰۶/۱۱/۱۳۸۷ ابلاغ شده است.

همچنین این دستورالعمل دارای ۱۴ ماده از جمله تعاریف و مفاهیم، الزامات قانونی، اصول شفافیت، محورهای شفافیت، ضمانت‌های اجرایی شفافیت، راهبردهای فنی، تکالیف اساسی واحدهای مشمول، ساز و کار اجرای طرح، استثنائات دسترسی به اطلاعات و ... است.

بر این اساس، دستورالعمل شفافیت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای ۲ جدول واحدهای مشمول شفافیت شامل ۳۹ واحد مشمول و جدول استانداردهای انتشار اسناد و اطلاعات است.

دستورالعمل شفافیت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این لینک قابل مشاهده و دسترسی است.

کد مطلب 6985072
زهرا اسكندری

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