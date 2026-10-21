به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، مازندران را یکی از قطب‌های اصلی کشتی کشور دانست و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از ملی‌پوشان کشتی ایران از استان مازندران هستند و این استان سهم مهمی در افتخارات کشتی کشور دارد.

وی با اشاره به حضور کشتی‌گیران مازندرانی در اردوهای تیم‌های ملی افزود: در اردوی فعلی تیم ملی کشتی آزاد ۹ ورزشکار و در تیم ملی کشتی فرنگی نیز سه ورزشکار از مازندران حضور دارند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این استان در پرورش قهرمانان کشتی است.

رئیس فدراسیون کشتی با قدردانی از عملکرد مربیان مازندرانی تصریح کرد: مازندران کشتی‌گیران توانمند و شایسته‌ای دارد و حضور مربیان باتجربه و سازنده موجب شده است نسل‌های مختلف کشتی این استان از پشتوانه مناسبی برخوردار باشند.

دبیر با اشاره به جایگاه کشتی در فرهنگ مردم مازندران گفت: کشتی در خون و رگ مردم این استان است و این رشته ورزشی پیوند عمیقی با مردم خطه مازندران دارد.

وی در ادامه، کمبود سالن‌های استاندارد کشتی را یکی از مشکلات ورزش استان برشمرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان، سالن‌های مجهز و برخوردار از امکانات مناسب در شهرهای مختلف مازندران احداث شود.

ضرورت افزایش اعتبارات ورزش مازندران

در ادامه این دیدار، حسین بریمانی، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، با قدردانی از اقدامات علیرضا دبیر در فدراسیون کشتی گفت: با مدیریت فدراسیون، شاهد اتفاقات خوبی در کشتی کشور هستیم و تیم‌های ملی ایران در عرصه‌های بین‌المللی عملکرد قابل توجهی دارند.

وی با اشاره به حضور ملی‌پوشان در اردوهای آماده‌سازی ابراز امیدواری کرد کشتی‌گیران ایران در مسابقات جهانی قرقیزستان به مدال‌های ارزشمندی دست یابند و برای کشور افتخارآفرینی کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با تأکید بر نقش این استان در افتخارات ورزش کشور افزود: مازندران با وجود ظرفیت بالای ورزشکاران و سهم قابل توجه در پرورش قهرمانان ملی، با مشکلاتی در حوزه زیرساخت‌ها و کمبود سالن‌های ورزشی مواجه است.

بریمانی تصریح کرد: با توجه به جایگاه مازندران در ورزش کشور و نقش مؤثر ورزشکاران این استان در کسب افتخارات ملی و بین‌المللی، ضروری است اعتبارات و بودجه ورزشی متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای زیرساختی استان در نظر گرفته شود.

وی بر ضرورت توسعه فضاهای ورزشی و تقویت زیرساخت‌های کشتی در شهرهای مختلف مازندران تأکید کرد.