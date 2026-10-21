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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

اجرای برنامه «دختران انقلاب» در سمنان؛ تدارکات دانش آموزی برای ۱۳ آبان

اجرای برنامه «دختران انقلاب» در سمنان؛ تدارکات دانش آموزی برای ۱۳ آبان

سمنان- رئیس سازمان دانش آموزی استان سمنان با اشاره به برنامه‌های شاخص روز ۱۳ آبان گفت: ویژه برنامه «دختران انقلاب» با محور تبیین نقش دختران در انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان شفیعی صبح چهارشنبه در نشست برنامه ریزی رویداد ۱۳ آبان روز استکبار ستیزی در آموزش و پرورش سمنان با تشریح برنامه‌های این سازمان برای هفته بسیج دانش‌آموزی، از پیش‌بینی اجرای برنامه‌های تشکیلاتی و میدانی در مدارس منتخب شهرستان‌های سمنان، دامغان، شاهرود و سرخه خبر داد.

وی، اجرای برنامه‌های گروهی پیشتازان، گارد پرچم، فعالیت‌های میدانی و برنامه «دختران انقلاب» را از جمله محورهای پیشنهادی سازمان دانش‌آموزی عنوان کرد

رئیس سازمان دانش‌آموزی استان سمنان، ادامه داد: این برنامه‌ها با هدف آماده‌سازی دانش‌آموزان برای حضور منسجم‌تر در راهپیمایی ۱۳ آبان طراحی شده‌اند.

شفیعی همچنین بر ضرورت انتخاب و تمرین هماهنگ یک سرود همگانی در مدارس استان تأکید کرد و خواستار تعیین مسئولیت مشخص برای آماده‌سازی، هماهنگی صوت و اجرای یکپارچه این برنامه در سطح شهرستان‌ها و مناطق شد.

وی با اشاره به اهمیت هویت‌بخشی و مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان، بر لزوم هماهنگی میان مجموعه‌های برگزارکننده و توجه به جایگاه تشکل‌های دانش‌آموزی در اجرای برنامه‌ها تأکید کرد.

کد مطلب 6985079

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