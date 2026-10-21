اجرای برنامه «نومیدان» برای دانش آموزان استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رهایی صبح چهارشنبه در نشست برنامه ریزی یوم الله ۱۳ آبان در آموزش و پرورش استان سمنان از پیش‌بینی‌ برنامه های متنوع برای روز استکبار ستیزی در هشت شهرستان استان با نقش آفرینی دانش آموزان خبر داد.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای هفته بسیج دانش‌آموزی در استان سمنان بر ضرورت همکاری نزدیک با آموزش و پرورش و ادارات شهرستان‌ها و مناطق برای اجرای برنامه‌های شاخص و متناسب با شرایط روز تأکید کرد.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی استان سمنان از برنامه‌ریزی برای برگزاری اجتماعات دانش‌آموزی و اجرای برنامه‌های مرتبط با شهید محمدحسین فهمیده در شهرستان‌ها خبر داد

رهایی افزود: در هفته بسیج دانش‌آموزی، دو رویداد کشوری با محوریت مدرسه و محله در استان سمنان برگزار خواهد شد که برنامه‌ریزی برای اجرای آن‌ها با همکاری مجموعه‌های مرتبط در حال پیگیری است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه «نو میدان» در هفته دانش‌آموزی، بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت مدارس، تشکل‌های دانش‌آموزی و فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای تأکید کرد و خواستار تقویت حضور دانش‌آموزان در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و انعکاس گسترده‌تر فعالیت‌های آنان شد.