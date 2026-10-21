به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، ضمن اعلام شرایط انتقال دستیاران رشته‌های تخصصی پزشکی به تبعیت از همسر، از فعال شدن مستمر سامانه نقل‌ و انتقال دستیاران از دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد و تأکید کرد درخواست‌های انتقال باید با رعایت ضوابط مربوطه، از طریق سامانه و با موافقت دانشگاه‌های علوم پزشکی مبدأ و مقصد پیگیری شود.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و به استناد آیین‌نامه اجرایی نقل‌ و انتقال دستیاران رشته‌های تخصصی مصوب هفتاد و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، انتقال دستیاران به تبعیت از همسر در صورت احراز شرایط تعیین‌شده و با رعایت ضوابط مربوط، امکان‌پذیر است.

متقاضیان باید واجد یکی از شرایط اعلام‌شده باشند؛ به‌گونه‌ای که عقد نکاح پس از تاریخ انتخاب رشته‌محل انجام شده باشد یا هر دو همسر در یک آزمون پذیرش دستیار شرکت کرده و پذیرفته شده باشند. همچنین انجام انتقال، مستلزم موافقت دانشگاه‌های علوم پزشکی مبدأ و مقصد است.

متقاضیان واجد شرایط باید درخواست خود را به همراه مستندات مربوط، از جمله مدارک هویتی، سند ازدواج و مدارک تحصیلی و آموزشی مورد نیاز به معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل خود ارائه کنند تا درخواست آنان از طریق دانشگاه‌های مبدأ و مقصد بررسی و نتیجه اعلام شود.

بررسی اولیه و پیگیری درخواست‌های انتقال بر عهده دانشگاه‌های علوم پزشکی مبدأ و مقصد است و متقاضیان باید از ارسال مستقیم درخواست به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، پیش از طی مراحل مقرر در دانشگاه‌های مربوط، خودداری کنند.

همچنین مطابق آیین‌نامه اجرایی یادشده، انتقال دستیاران رشته‌های تخصصی بالینی پس از موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد، از طریق سامانه نقل‌وانتقال دستیاران به نشانی http://specialisttransmition.behdasht.gov.ir انجام می‌شود. ازاین‌رو، دانشگاه‌های مربوط باید در مهلت‌های مقرر، اقدامات لازم برای ثبت انتقال در سامانه را انجام دهند.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، در راستای تسهیل فرآیند نقل‌ و انتقال دستیاران، پاسخگویی به درخواست‌ها و تسریع در رسیدگی به تقاضاهای مربوط، سامانه نقل‌وانتقال دستیاران از تاریخ ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به‌صورت مستمر و در تمام طول سال فعال خواهد بود.

بر این اساس، دستیاران می‌توانند بدون محدودیت زمانی، درخواست انتقال خود را در سامانه ثبت کنند و فرآیند انتقال آنان در صورت موافقت دانشگاه‌های علوم پزشکی مبدأ و مقصد انجام خواهد شد.

همچنین، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی از دانشگاه‌های علوم پزشکی دارای دستیار خواسته است با اطلاع‌رسانی مناسب به گروه‌های آموزشی و دستیاران، زمینه ثبت و پیگیری درخواست‌های انتقال از طریق سامانه را فراهم کنند تا نیازی به مکاتبه جداگانه با دبیرخانه در این زمینه نباشد.