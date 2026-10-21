اسماعیل دهستانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری نخستین یادواره شهدای شاخص پدافند غیرعامل کشور و گرامیداشت شهدای یزدی جنگ تحمیلی اخیر در یزد خبر داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد اظهار کرد: این یادواره با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شاخص پدافند غیرعامل کشور و شهدای یزدی جنگ تحمیلی اخیر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به زمان برگزاری این مراسم افزود: نخستین یادواره شهدای شاخص پدافند غیرعامل کشور، پنجشنبه ۳۰ مهرماه ساعت ۱۹ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی یزد برگزار خواهد شد.

دهستانی با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهدا خاطرنشان کرد: شهدا با ایثار و فداکاری خود، الگوی ماندگار مقاومت و تاب‌آوری ملت ایران هستند و برگزاری چنین مراسم‌هایی فرصتی برای پاسداشت رشادت‌های آنان و تبیین ارزش‌های ایثار و فداکاری است.