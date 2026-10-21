به گزارش خبرنگار مهر، هادی شفیعی‌گل ظهر چهارشنبه در این مراسم با اشاره به تغییر معیارهای ارزیابی تولید اظهار کرد: در شرایط کنونی، میزان تولید به‌تنهایی بیانگر موفقیت یک واحد صنعتی نیست و شاخص‌هایی مانند مصرف انرژی، میزان ضایعات، قیمت تمام‌شده و توان رقابت محصول نیز باید مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به شعار امسال روز جهانی استاندارد با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» افزود: دستیابی به این هدف به همکاری دولت و صنعت و حرکت هماهنگ به سمت افزایش بهره‌وری و پایداری نیاز دارد و استاندارد می‌تواند زمینه تفاهم و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف را فراهم کند.

شفیعی‌گل با بیان اینکه هزینه انرژی بر قیمت محصول، اشتغال و قدرت رقابت واحدهای صنعتی اثرگذار است، بر ضرورت مدیریت مصرف و استفاده بیشتر از منابع تجدیدپذیر تأکید کرد.

وی در همین زمینه از شناسایی و بررسی ۴۴ طرح نیروگاه خورشیدی در کردستان تا پایان شهریورماه خبر داد و گفت: این طرح‌ها در مجموع سطحی بیش از ۱۸۷ هکتار را در بر می‌گیرند و می‌توانند در توسعه استفاده از انرژی‌های پاک در استان مؤثر باشند.

مدیرکل دفتر نظارت بر ارزیابی انطباق مکانیک، برق و مهندسی پزشکی سازمان ملی استاندارد همچنین از تغییر رویکرد این سازمان از کنترل صرف کیفیت به ترویج فرهنگ کیفیت خبر داد و ارزیابی مبتنی بر ریسک را راهکاری برای تمرکز نظارت‌ها بر موارد حساس‌تر و کاهش هزینه‌های دولت و بنگاه‌های اقتصادی دانست.

به گفته وی، کیفیت محصول علاوه بر مشخصات فنی و ایمنی، به قیمت منطقی و تحویل در زمان مورد انتظار نیز وابسته است. شفیعی‌گل همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین اعطای جایزه ملی کیفیت ایران در ۱۸ آبان‌ماه با هدف شناسایی و تشویق واحدهای کیفیت‌مدار خبر داد.