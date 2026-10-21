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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

اعلام زمان ثبت‌نام از نامزدهای ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان

اعلام زمان ثبت‌نام از نامزدهای ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان

زمان ثبت‌نام از نامزدهای ریاست فدراسیون تیراندازی با کمان مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون تیراندازی با کمان اعلام کرد که ثبت‌نام از نامزدهای ریاست این فدراسیون ۲ آبان آغاز می‌شود و تا ۱۵ این ماه ادامه دارد.

فدراسیون تیراندازی با کمان هم اکنون با سرپرستی شعبانی‌بهار اداره می‌شود.

کد مطلب 6985091

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