به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون تیراندازی با کمان اعلام کرد که ثبت‌نام از نامزدهای ریاست این فدراسیون ۲ آبان آغاز می‌شود و تا ۱۵ این ماه ادامه دارد.

فدراسیون تیراندازی با کمان هم اکنون با سرپرستی شعبانی‌بهار اداره می‌شود.