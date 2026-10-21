به گزارش خبرنگار مهر، نگار نادری، ظهر چهارشنبه در جلسه برنامه‌ریزی راهپیمایی ۱۳ آبان که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، با اشاره به ضرورت توجه به فعالیت‌های فرهنگی ویژه دانش‌آموزان اظهار کرد: به مناسبت روز دانش‌آموز و در راستای گرامیداشت ۱۳ آبان، برنامه‌ریزی برای اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری در مدارس شهرستان را در دستور کار داریم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود با بیان اینکه مدارس ظرفیت مناسبی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و ارتباط مستقیم با نسل نوجوان دارند، افزود: تلاش می‌کنیم با حضور در مدارس و برگزاری برنامه‌های متنوع، زمینه مشارکت بیشتر دانش‌آموزان در فعالیت‌های فرهنگی و هنری را فراهم کنیم و از این طریق، این مناسبت را با برنامه‌هایی متناسب با فضای مدارس گرامی بداریم.

وی با اشاره به برخی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این ایام گفت: اجرای برنامه‌های نمایشی، برگزاری فعالیت‌های کتاب‌خوانی و برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری از جمله اقداماتی است که می‌توان برای دانش‌آموزان در نظر گرفت. این برنامه‌ها با هدف ایجاد فضای فرهنگی بانشاط در مدارس و ترغیب دانش‌آموزان به مشارکت در فعالیت‌های هنری اجرا می‌شود.

نادری با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت هنرمندان و گروه‌های فرهنگی و مردم‌نهاد بیان کرد: برای اجرای بهتر این برنامه‌ها می‌توان از توانمندی هنرمندان شهرستان و گروه‌های فعال در حوزه فرهنگ و هنر بهره گرفت تا برنامه‌ها صرفاً به اجرای فعالیت‌های معمول محدود نشود و دانش‌آموزان نیز فرصت حضور و مشارکت مستقیم در بخش‌های مختلف آن را داشته باشند.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی فرهنگی، توجه به علایق و نیازهای دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه حضور فعال آنان است. به همین دلیل، تلاش می‌کنیم برنامه‌هایی در نظر گرفته شود که علاوه بر گرامیداشت روز دانش‌آموز، به تقویت علاقه نسل نوجوان به کتاب‌خوانی، هنر و فعالیت‌های فرهنگی کمک کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لنگرود با اشاره به برنامه‌های فرهنگی مرتبط با راهپیمایی ۱۳ آبان تصریح کرد: در کنار برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مدارس، هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فرهنگی و هنری برای اجرای مناسب برنامه‌های این روز اهمیت زیادی دارد و باید از ظرفیت‌های موجود برای برگزاری هرچه بهتر مراسم استفاده کرد.

نادری در پایان بر ضرورت هم‌افزایی مجموعه‌های فرهنگی و بهره‌گیری از مشارکت دانش‌آموزان و گروه‌های هنری تأکید کرد و گفت: هدف این است که با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از ظرفیت‌های شهرستان، برنامه‌های فرهنگی و هنری ویژه ۱۳ آبان با مشارکت بیشتر نسل نوجوان برگزار شود.