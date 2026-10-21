به گزارش خبرنگار مهر، علی پوربافرانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح مهم‌ترین اقدامات مدیریت شهری اظهار کرد: در این دوره تلاش کردیم پروژه‌های نیمه‌تمام و مطالبات انباشته‌شده شهروندان را در اولویت قرار دهیم و از آغاز طرح‌های جدیدی که امکان تأمین منابع مالی و تکمیل آن‌ها وجود ندارد، پرهیز کنیم.

وی با اشاره به افتتاح ۳۳ پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی در چمگردان افزود: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۵۰۲ میلیارد تومان هزینه شده است و هم‌زمان، پروژه‌هایی نیز با اعتبار پیش‌بینی‌شده حدود ۵۲۰ میلیارد تومان وارد مرحله کلنگ‌زنی و اجرا می‌شوند.

شهردار چمگردان با بیان اینکه بخش مهمی از طرح‌های افتتاح‌شده از پروژه‌های باقی‌مانده از سال‌های گذشته بوده است، تصریح کرد: تعیین تکلیف این طرح‌ها و تبدیل پروژه‌های متوقف‌شده به طرح‌های قابل بهره‌برداری، از رویکردهای اصلی مدیریت شهری بوده است.

تکمیل محور شهید حاج علی هاشمی با اعتبار ۵۲۰ میلیارد تومان

پوربافرانی با اشاره به اجرای طرح تعریض و آزادسازی محور مرکزی شهر بیان کرد: این پروژه در چهار فاز پیش‌بینی شده بود که دو فاز آن پیش از آغاز دوره فعلی مدیریت شهری به بهره‌برداری رسیده بود و فاز سوم نیز پس از آغاز این دوره، در دستور کار قرار گرفت و تکمیل شد.

وی با بیان اینکه فاز سوم این محور به طول ۶۰۰ متر اجرا شده است، ادامه داد: برای اجرای این مرحله ۲۴۰ میلیارد تومان هزینه شد و در جریان آن، ۱۱۶ ملک با عرصه‌ای به مساحت هشت هزار و ۵۰۰ مترمربع و اعیانی ۶۰۰ مترمربع تعیین تکلیف و آزادسازی شد.

شهردار چمگردان با اشاره به آغاز فاز چهارم این طرح که به نام خیابان سردار شهید حاج علی هاشمی نام‌گذاری شده است، گفت: برای اجرای این مرحله که حدود ۵۰۰ متر طول دارد، ۵۲۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

پوربافرانی با اشاره به تعامل با اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان برای تأمین و تعیین تکلیف املاک واقع در مسیر این پروژه اظهار کرد: با انجام توافقات مربوط به املاک تجاری و فراهم شدن مقدمات واگذاری آن‌ها به شهرداری، روند توافق با مالکان و آزادسازی مسیر دنبال می‌شود.

وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم با تداوم همکاری دستگاه‌های مرتبط و تأمین منابع مورد نیاز، فاز چهارم این محور طی دو تا سه سال آینده به بهره‌برداری برسد و یکی از مطالبات مهم شهروندان چمگردان تعیین تکلیف شود.

شهردار چمگردان در ادامه با اشاره به پروژه اتصال چمگردان به زاینده‌رود تصریح کرد: تفاهم‌نامه اولیه این طرح در سال ۱۳۹۲ با مشارکت چهار مجموعه شامل شهرداری‌های چمگردان و زاینده‌رود، شرکت ذوب‌آهن اصفهان و مجموعه وقت راه و شهرسازی منعقد شده بود، اما بخشی از پروژه برای سال‌ها بلاتکلیف باقی ماند.

وی خاطرنشان کرد: با همکاری شهرداری زاینده‌رود و مجموعه راهداری، عملیات بهسازی این محور انجام شد و خوشبختانه پس از اجرای اقدامات ایمن‌سازی، در این مسیر شاهد تلفات جانی نبوده‌ایم؛ هرچند همچنان احتمال بروز خسارت‌های مالی ناشی از سرعت بالای خودروها وجود دارد.

هزینه ۴۹ میلیارد تومانی برای فضای سبز و برنامه تأمین مسکن ۲۰۰ خانوار

پوربافرانی با اشاره به چالش‌های تأمین هزینه نگهداری فضای سبز چمگردان اظهار کرد: این شهر به ازای هر نفر حدود ۲۳ مترمربع فضای سبز دارد و هم‌جواری با صنایع بزرگی همچون ذوب‌آهن اصفهان و فولاد صبا، ضرورت توجه به توسعه و نگهداری فضای سبز را دوچندان می‌کند.

وی با بیان اینکه کاهش وصول عوارض سبز، تأمین هزینه‌های نگهداری این ظرفیت را با دشواری مواجه کرده است، افزود: در این شرایط، اصلاح الگوی نگهداری فضای سبز و استفاده از روش‌های نوین آبیاری در دستور کار قرار گرفت و تاکنون نزدیک به ۴۹ میلیارد تومان در این حوزه هزینه شده است.

شهردار چمگردان با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف آب در شرایط خشکسالی و محدودیت منابع مالی تصریح کرد: تلاش کردیم ضمن اصلاح روش‌های نگهداری و آبیاری، از ظرفیت فضای سبز موجود حفاظت کنیم و روند توسعه آن را نیز ادامه دهیم.

پوربافرانی در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین زمین برای ۲۰۰ خانوار را یکی از اقدامات مهم مدیریت شهری در پاسخ به مشکل مسکن شهروندان عنوان کرد و گفت: چمگردان از چهار طرف با محدودیت توسعه افقی مواجه است و همین مسئله، تأمین زمین برای ساخت مسکن و ماندگاری جوانان در شهر را به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل کرده است.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح شهرستان و استان و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مصوبات مربوط، زمینه تعیین تکلیف یک سایت زمین که از گذشته با پرونده‌های حقوقی مواجه بود، فراهم شد و امکان تأمین زمین برای ۲۰۰ خانوار به وجود آمد.

شهردار چمگردان با اشاره به انجام آزادسازی و رفع تصرفات در این محدوده اظهار کرد: در این پرونده ۱۲ مورد حقوقی وجود داشت که با همراهی شورای تأمین شهرستان و دستگاه‌های مرتبط، اقدامات قانونی لازم برای رفع موانع انجام شد.

وی با بیان اینکه بخشی از اقدامات اجرایی و زیرساختی این سایت انجام شده است، ادامه داد: تاکنون نزدیک به ۱۳۰ واحد در این فرایند پیشرفت داشته و تعیین تکلیف پلاک‌ها و پیگیری تأمین زیرساخت‌هایی همچون برق نیز در حال انجام است.

پوربافرانی با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای افزایش ظرفیت تأمین مسکن گفت: دو سایت دیگر نیز در حال شناسایی است که در مجموع حدود هشت هکتار ظرفیت دارند و در صورت فراهم شدن سازوکار قانونی و همکاری دولت، می‌توانند به ظرفیت مسکونی شهر اضافه شوند.

وی با اشاره به کاهش جمعیت چمگردان در دو دهه گذشته خاطرنشان کرد: محدودیت توسعه افقی و انتقال بخشی از خانوارها، به‌ویژه متقاضیان مسکن، به شهرهای اطراف از عوامل این روند بوده است. تأمین زمین و فراهم کردن امکان سکونت جوانان در شهر می‌تواند به کاهش مهاجرت و بازگشت روند رشد جمعیت کمک کند.

شهردار چمگردان همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمات شهری اظهار کرد: برای نوسازی ناوگان خدمات شهری، ۱۱ دستگاه ماشین‌آلات با اعتباری بیش از ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خریداری شده است تا امکان ارائه خدمات مناسب‌تر به شهروندان فراهم شود.

وی با بیان اینکه ناوگان آتش‌نشانی نیز برای سال‌ها از نوسازی و تجهیز کافی برخوردار نبود، افزود: در این دوره یک دستگاه خودروی سنگین به ناوگان آتش‌نشانی اضافه شده و تجهیزات امداد و نجات، از جمله تجهیزات غواصی و لوازم انفرادی مورد نیاز عملیات، نیز با همکاری دفتر امور شهری استانداری تأمین شده است.

پوربافرانی با اشاره به اقدامات حوزه نگهداری معابر گفت: در زمینه زیرسازی، ترمیم و اجرای روکش آسفالت معابر نیز نزدیک به ۴۸ میلیارد تومان هزینه شده و با توجه به تخصیص قیر رایگان، اجرای مراحل بعدی آسفالت‌ریزی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در کنار پروژه‌های مستقیم شهرداری، مشارکت در تأمین تجهیزات مورد نیاز مدرسه با اعتباری حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تأمین اعتبار برای نصب آسانسور مرکز بهداشت شهر نیز از اقدامات انجام‌شده برای ارتقای خدمات عمومی بوده است.

شهردار چمگردان در پایان با اشاره به افتتاح ساختمان چندمنظوره فرهنگی و هنری شهر اظهار کرد: این ساختمان با زیربنای دو هزار مترمربع و اعتبار حدود ۶۰ میلیارد تومان تکمیل شده است و کتابخانه عمومی شهر نیز در طبقه همکف آن مستقر شده تا شهروندان از فضای مناسب‌تری برای فعالیت‌های فرهنگی بهره‌مند شوند.

پوربافرانی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی چمگردان و ضرورت احیای بافت‌های فرسوده گفت: برخی بناهای قدیمی شهر، از جمله حمام تاریخی واقع در انتهای خیابان موسی بن جعفر، ظرفیت تبدیل شدن به فضاهای فرهنگی و موزه مردم‌شناسی را دارند، اما مسائل حقوقی و مالکیتی، به‌ویژه در ارتباط با املاک موقوفه، روند احیای این بناها را دشوار کرده است.

وی افزود: در حوزه بافت فرسوده، ضوابط تشویقی و تسهیلاتی برای ترغیب مالکان به نوسازی در نظر گرفته شده است و امیدواریم با تعیین تکلیف املاک موروثی و مشارکت شهروندان، زمینه بازآفرینی این محدوده‌ها و بازگشت جمعیت به بافت‌های کم‌سکنه شهر فراهم شود.