زاخارووا: فرانسه پیش از نصیحت دیگران، مشکلات داخلی خود را حل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه از دولت فرانسه انتقاد کرد و گفت این کشور باید پیش از آنکه به دیگران درباره نحوه اداره جوامع درس بدهد، به مشکلات داخلی خود رسیدگی کند.

زاخارووا در گفت‌وگو با رادیو اسپوتنیک اظهار داشت: رهبران فرانسه هر چیزی را که برای خودشان و مردمشان سودمند به نظر می‌رسد، از بین می‌برند.

او دولت فرانسه را متهم کرد که روابطی را که پاریس طی یک دهه با مسکو ایجاد کرده بود، تخریب کرده است؛ روابطی که به گفته او، «بسیار سودمند و کارآمد» بود.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین تلاش مقام‌های فرانسوی برای قرار گرفتن در جایگاه نصیحت‌گر و تعیین چگونگی زندگی و ساختار اجتماعی برای دیگر کشورهای جهان را رد کرد.

در همین حال، فرانسه همچنان با اعتراضات سراسری روبه‌روست که از سپتامبر و با مطالبه دانشجویان برای بهبود شرایط آموزشی آغاز شد. دامنه این اعتراضات گسترش یافت و بنا بر گزارش منتشرشده، بیش از ۵۰۰ هزار نفر در تظاهرات ۱۷ اکتبر شرکت کردند.