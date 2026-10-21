شهرستان تنگستان برای اجرای سرشماری آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی تنگ ارمی ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی اجرای سرشماری نفوس و مسکن از آمادگی تیم مدیریتی شهرستان برای اجرای سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ به روش ثبتی‌مبنا از روز شنبه مورخ ۲ آبان ماه خبر داد و بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت آگاهانه مردم در اجرای دقیق این طرح ملی تأکید کرد.

وی با اشاره به تفاوت روش اجرای سرشماری سال ۱۴۰۵ با سرشماری سال ۱۳۹۵ اظهار کرد: در سرشماری گذشته، اطلاعات عمدتاً از طریق مراجعه میدانی به خانوارها و به شیوه سنتی و خانه‌محور جمع‌آوری می‌شد؛ اما در روش ثبتی‌مبنا، اطلاعات مورد نیاز با اتکا به داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی و ثبتی دستگاه‌های مختلف و تطبیق و تکمیل آن‌ها گردآوری می‌شود. این رویکرد با هدف افزایش دقت اطلاعات، کاهش مراجعات غیرضروری، صرفه‌جویی در زمان و هزینه و فراهم‌کردن امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای توسعه مناطق شهری و روستایی اجرا می‌شود.

معاون فرماندار تنگستان افزود: سرشماری ثبتی‌مبنا به معنای کنار گذاشتن کامل بررسی‌های میدانی نیست؛ بلکه در این روش، داده‌های ثبتی مبنای اصلی کار قرار می‌گیرند و برای ارزیابی کیفیت اطلاعات و رفع نواقص احتمالی، نمونه‌گیری و بررسی‌های تکمیلی نیز انجام می‌شود.

تنگ ارمی با تشریح نحوه نمونه‌گیری در شهرستان تنگستان بیان کرد: بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، در شهر اهرم ۸ حوزه، در شهر آباد سه حوزه و در شهر دلوار ۲ حوزه برای نمونه‌گیری در نظر گرفته شده است. همچنین در روستاهای بنه‌گز، باغک جنوبی، شورکی، عالی‌حسینی، سمل جنوبی، حیدری، بندرعامری، کری، گاهی، جائینک، بوالخیر، چاه‌تلخ شمالی، عالی‌چنگی، مل‌گپ، گورک کله‌بندی و گورک مزارحسینی، هر روستا یک حوزه نمونه‌گیری خواهد داشت.

وی در خصوص هدف از انتخاب این حوزه‌ها توضیح داد: نمونه‌گیری به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که با انتخاب تصادفی بلوک‌های آماری، تصویری قابل اتکا از وضعیت جمعیت و خانوارهای مناطق مورد بررسی به دست آید. این نمونه‌ها با رعایت اصول آماری و طراحی مناسب، برای ارزیابی و سنجش کیفیت اطلاعات و بررسی وضعیت جمعیتی مناطق به کار می‌روند و می‌توانند مبنایی برای تحلیل و برنامه‌ریزی در سطح شهرستان باشند؛ بنابراین، انتخاب تصادفی بلوک‌ها و همکاری خانوارهای واقع در محدوده‌های منتخب، اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون فرماندار تنگستان در ادامه گفت: هر حوزه نمونه‌گیری شامل بلوک‌های آماری است که مطابق ضوابط طرح به‌صورت تصادفی انتخاب می‌شوند و در هر حوزه، اطلاعات حدود ۱۰۰ خانوار مورد بررسی قرار می‌گیرد. اجرای صحیح این مرحله مستلزم هماهنگی مجموعه مدیریتی شهرستان، همکاری دستگاه‌های مرتبط و اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان و روستاییان است.

تنگ ارمی در پایان تأکید کرد: سرشماری نفوس و مسکن، یکی از ابزارهای مهم برای شناخت دقیق وضعیت جمعیتی و نیازهای سکونتی مناطق است و نتایج آن در تصمیم‌گیری‌های اجرایی، توزیع مناسب امکانات و خدمات و برنامه‌ریزی برای توسعه متوازن شهرستان نقش مؤثری خواهد داشت. از این‌رو، آمادگی دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم می‌تواند زمینه‌ساز اجرای دقیق و موفق این طرح ملی در شهرستان تنگستان باشد.