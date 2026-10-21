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کد مطلب 6985106
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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

پاسخ قاطع اسیر یمنی به سرباز سعودی: از ظلمتان پشیمان می‌شوید

پاسخ قاطع اسیر یمنی به سرباز سعودی: از ظلمتان پشیمان می‌شوید

اسیر یمنی در برابر سرباز سعودی گفت: «من یمنی هستم؛ هرکس به من ظلم کند، از ظلمش پشیمان خواهد شد.»

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