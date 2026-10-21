دریافت 9 MB کد مطلب 6985106 https://mehrnews.com/x3dpgc ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰ کد مطلب 6985106 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰ پاسخ قاطع اسیر یمنی به سرباز سعودی: از ظلمتان پشیمان میشوید اسیر یمنی در برابر سرباز سعودی گفت: «من یمنی هستم؛ هرکس به من ظلم کند، از ظلمش پشیمان خواهد شد.» کپی شد مطالب مرتبط حمله نیروهای مسلح یمن به پایگاه نظامی مزدوران سعودی در عدن قطع کابلهای اینترنت جهانی توسط ایران چه بحرانی ایجاد خواهد کرد؟ بیش از ۱۰۰۰ شهید و زخمی در حملات عربستان علیه ماهیگیران یمنی فایننشال تایمز: فرار ثروتمندان سعودی،قیمت پروازهای خصوصی را افزایش داد برچسبها سعودی یمن حوثی ها
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