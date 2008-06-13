منشور اخلاق حرفه ای مطبوعات هرمزگان امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مدیرکل ارشاد هرمزگان ظهر امروز در جمع خبرنگاران، هدف از امضای این منشور را تاکید بر رعایت اخلاق حرفه ای در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: مطبوعات هرمزگان در آستانه تحولی دوباره قرار گرفته اند و میزان موفقیت آنها و اقبال عمومی مردم به سوی آنها در گرو رعایت اخلاق حرفه ای و اندیشه مداری در هدایت رسانه های مکتوب خواهد بود.

همایون امیرزاده بیان داشت: صدور مجوز فعالیت 11 نشریه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان از تاکید جدی دولت نهم به توسعه رسانه های مکتوب و لزوم اطلاع رسانی سالم است که باید ظرفیت پدید آمده در استان را در جهتی مطلوب و در راستای توسعه همه جانبه هرمزگان به خدمت گرفت.

امیر زاده اظهار داشت: خانواده بزرگ اصحاب رسانه هرمزگان نوعی فرآیند شعور اجتماعی و نماد فرهیختگی را رقم می زنند که اعضای این خانواده در هر جایگاهی از رسانه در ارتقا فرهنگ عمومی جامعه موثر خواهند و از این رهگذار باید تلاش کرد تا با خلق یک نظام فرهنگی جامع و در عین حال حرفه ای، زمینه های بالندگی استان و مردم نجیب آن را فراهم کرد.

وی بر لزوم حفظ کرامت افکار عمومی جامعه به عنوان سرمایه اصلی رسانه های استان تاکید کرد و گفت: باید با تقویت زیرساختهای ارزشی و اخلاق گرای منطقه، دژی مستخکم در برابر تهاجم گسترده فرهنگی به سرزمین اسلامی ایران ساخت و از میراث گرانقدر ایران اسلامی حفاظت و پاسداری کرد.