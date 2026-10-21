به گزارش خبرنگار مهر، امیر رئوف در نشست خبری هنرواره حماسی «خونخواهی خورشید» در فارس، با اشاره به نقش علما و شهادت عالمان مجاهد در تحولات تمدنی گفت: شهادت یک عالم مجاهد می‌تواند حرکت تمدنی شکل‌گرفته به دست او را تسریع کند و زمینه‌ساز تحقق آرمان‌های آن و ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) باشد.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب بر نقش‌آفرینی هنرمندان در شرایط کنونی افزود: هنرمندان نیز باید در کنار سایر اقشار جامعه، با تولید آثار اثرگذار در تبیین رویدادها و انتقال مفاهیم مرتبط با مقاومت و انقلاب نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل صداوسیمای فارس با اشاره به حضور مستمر مردم در عرصه‌های اجتماعی و انقلابی بیان کرد: مردم استان فارس، همگام با دیگر نقاط کشور، در صحنه حضور داشته‌اند و برخی حرکت‌های شاخص در حوزه حضور مردمی نیز در این استان شکل گرفته است.

رئوف با اشاره به اهتزاز مستمر پرچم در میدان امام حسین(ع) شیراز گفت: این حضور و استمرار، به حرکتی تبدیل شده که جلوه‌هایی از آن در دیگر استان‌های کشور نیز دنبال شده است.

وی همچنین با اشاره به شکل‌گیری کاروان‌های خودرویی در شیراز ادامه داد: یکی از ویژگی‌های این کاروان‌ها، محدودنبودن فعالیت‌ها به میدان‌های اصلی شهر است؛ به‌گونه‌ای که مواکب و ایستگاه‌های خدمت‌رسانی در نقاط مختلف شیراز فعالیت دارند و کاروان‌هایی با طول چند کیلومتر نیز شکل گرفته‌اند.

ظرفیت شعر و ادبیات فارس برای ترویج فرهنگ مقاومت

مدیرکل صداوسیمای فارس با تأکید بر جایگاه شیراز در شعر و ادبیات کشور گفت: ادبیات مقاومت و پایداری در این شهر از ظرفیت قابل‌توجهی برخوردار است و حضور شاعران و هنرمندان در هنرواره «خونخواهی خورشید» می‌تواند به تقویت این جریان کمک کند.



رئوف با اشاره به سابقه رویدادهای ادبی و مذهبی در شیراز افزود: استمرار برنامه‌هایی همچون شب شعر عاشورا، زمینه مناسبی برای حضور فعال شاعران و تولید آثار فاخر در حوزه ادبیات پایداری فراهم کرده است.



وی ابراز امیدواری کرد هنرمندان و فعالان حوزه شعر و ادبیات، با محوریت مفهوم خونخواهی امام شهید، آثاری تولید کنند که زمینه‌ساز جریان‌سازی فرهنگی در جامعه باشد.

تولید مستندهای تلویزیونی برای روایت رویدادها

مدیرکل صداوسیمای فارس همچنین از انعکاس برنامه‌های مرتبط با خونخواهی در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: علاوه بر پوشش رسانه‌ای این برنامه‌ها، تولید مستندهای تلویزیونی و مستندهای خبری نیز در دستور کار صداوسیمای فارس قرار گرفته است.

رئوف با اشاره به تولید مستند خبری درباره پل لاتیدان گفت: پس از حمله به این پل در محور لارستان به سمت هرمزگان، یکی از همکاران رسانه‌ای با رویکردی تاریخی به این رویداد پرداخت و قدمت پل لاتیدان را با تاریخ تأسیس ایالات متحده آمریکا مقایسه کرد.

وی افزود: این روایت تاریخی به مخاطبان کمک کرد تا درک بیشتری از ابعاد رویداد و پیامدهای آن داشته باشند و نمونه‌ای از ظرفیت رسانه در پیوند دادن رخدادهای روز با پیشینه تاریخی کشور بود.

هم‌افزایی مجموعه‌های فرهنگی برای تبیین رویدادها

رئوف با اشاره به همکاری مجموعه‌های فرهنگی استان فارس در مناسبت‌های مختلف، از جمله برنامه‌های مرتبط با روز حافظ، خاطرنشان کرد: تعامل نهادهای فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای می‌تواند زمینه مناسبی برای تبیین مطالبات فرهنگی و اجتماعی و تولید آثار اثرگذار فراهم کند.

وی در پایان بر ضرورت مشارکت اصحاب رسانه و هنرمندان در تولید محتوای فاخر و بازتاب فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با هنرواره حماسی «خونخواهی خورشید» تأکید کرد.