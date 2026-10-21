به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی پیس از ظهر چهارشنبه در جلسه هفتگی درس اخلاق که با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد، به تبیین سه اصل مهم اخلاقی در کلام امیرالمؤمنین(ع) پرداخت و حریت و آزادگی، غیرت و مردانگی و سلحشوری در میدان جنگ را از جمله آموزه‌هایی دانست که توجه به آن‌ها در شرایط کنونی ضرورت دارد.



وی با بیان اینکه اسلام افزون بر عقاید و احکام، اصول اخلاقی متعددی دارد که برخی از آن‌ها کمتر مورد تبیین قرار گرفته است، اظهار کرد: در سخنان امیرالمؤمنین(ع) بر شماری از این اصول اخلاقی تأکید شده که حریت و آزادگی، غیرت و مردانگی و دستورهای مربوط به سلحشوری در میدان جنگ از جمله آن‌هاست.



آزادگی با فساد اقتصادی سازگار نیست



آیت‌الله جوادی آملی در تبیین مفهوم حریت و آزادگی به سخنی از امیرالمؤمنین(ع) اشاره کرد که انسان را به چشم‌پوشی از منافع پست دنیوی و حفظ ارزش وجودی خود فرامی‌خواند.



وی با توضیح معنای واژه «لماظه» بیان کرد: لماظه به باقی‌مانده غذایی گفته می‌شود که لابه‌لای دندان‌ها باقی می‌ماند و امیرالمؤمنین(ع) با این تعبیر، انسان آزاده را به دوری از امور بی‌ارزش و چشم‌پوشی از منافع پست دعوت می‌کند.



این استاد حوزه علمیه با تطبیق این آموزه اخلاقی بر مسائل اجتماعی افزود: انسان نباید زندگی خود را بر پایه باقی‌مانده منافع دیگران بنا کند و برای دستیابی به منفعت مادی به رفتارهای نادرست روی بیاورد.



وی با اشاره به برخی آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی اظهار کرد: فساد، سوءاستفاده مالی، اختلاس و گران‌فروشی با حریت و آزادگی سازگار نیست و انسان باید از راه درست و تلاش خود زندگی کند.



آیت‌الله جوادی آملی با تأکید بر ارزش والای وجود انسان تصریح کرد: ارزش وجودی انسان بسیار بالاتر از آن است که خود را به امور پست و نادرست بفروشد و برای دستیابی به منافع مادی، اصول اخلاقی را زیر پا بگذارد.



وی حریت و آزادگی را از مباحث مستقل اخلاق اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: همان‌گونه که احکام و مستحبات دینی هر یک جایگاه مشخصی دارد، حریت نیز مسئله‌ای اساسی است که باید به‌درستی تبیین شود.



غیرت و مردانگی در پاسداری از حریم معنا می‌یابد



آیت‌الله جوادی آملی در ادامه سخنان خود به موضوع غیرت و مردانگی در آموزه‌های دینی پرداخت و با اشاره به روایات نقل‌شده از امام صادق(ع) و امام باقر(ع)، بر اهمیت دفاع از حریم انسان در برابر تعرض تأکید کرد.



وی با اشاره به روایات مربوط به مقابله با مهاجمی که با قصد آسیب‌رساندن به جان و مال انسان وارد حریم او می‌شود، اظهار کرد: در منابع روایی، درباره مسئولیت دفاع در برابر تعرض و تجاوز، تأکیدهای صریحی وجود دارد که ضرورت توجه به این بخش از آموزه‌های دینی را نشان می‌دهد.



این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه غیرت به معنای جلوگیری از ورود بیگانه به حریم و ایستادگی در برابر تعرض است، افزود: آموزه‌های مربوط به غیرت و مردانگی از موضوعات مهم اخلاق اسلامی به شمار می‌رود و لازم است در کنار دیگر مباحث دینی، بیشتر مورد تبیین قرار گیرد.



وی با اشاره به تعرض آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، این آموزه‌ها را مرتبط با شرایط کنونی دانست و بر ضرورت پاسداری از حریم کشور و ایستادگی در برابر تجاوز تأکید کرد.



آیت‌الله جوادی آملی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که درباره نماز، روزه، حج و دیگر احکام و مستحبات دینی سخن گفته می‌شود، لازم است مباحث مربوط به غیرت و مردانگی نیز مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا این آموزه‌ها با مسئولیت انسان در پاسداری از حریم خود و جامعه ارتباط مستقیم دارد.



رزمندگان باید هوشیاری خود را حفظ کنند



آیت‌الله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود به توصیه‌های امیرالمؤمنین(ع) درباره رزمندگان در نامه یازدهم نهج‌البلاغه اشاره کرد و هوشیاری و آمادگی دفاعی را از ضرورت‌های حضور در میدان جنگ دانست.



وی با قدردانی از تلاش رزمندگانی که در میدان دفاع از کشور حضور دارند، اظهار کرد: رزمندگان در شرایطی خدمت می‌کنند که احتمال حمله دشمن وجود دارد و ازاین‌رو باید همواره مراقب باشند و آمادگی دفاعی خود را حفظ کنند.



این استاد حوزه علمیه با اشاره به توصیه امیرالمؤمنین(ع) درباره ضرورت پرهیز از خواب طولانی در شرایط نگهبانی و پاسداری بیان کرد: در نامه یازدهم نهج‌البلاغه بر این نکته تأکید شده است که رزمندگان جز به اندازه ضرورت به خواب نروند و هوشیاری خود را در انجام مسئولیت حفظ کنند.



وی با توضیح مفهوم این توصیه افزود: همان‌گونه که فرد روزه‌دار می‌تواند آب را در دهان بچرخاند، اما آن را فرو نبرد، رزمنده نیز هنگام نگهبانی باید از خواب غفلت دوری کند و مراقب موقعیت خود باشد.



آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به ضرورت استراحت برای انسان تصریح کرد: نمی‌توان شب و روز را بدون استراحت سپری کرد و خستگی نیز امری طبیعی است، اما استراحت در زمان مسئولیت و نگهبانی نباید به از دست رفتن آمادگی و هوشیاری بینجامد.



وی تأکید کرد: رزمنده در زمان انجام وظیفه باید مراقب باشد که خواب و غفلت بر او غلبه نکند و آمادگی لازم برای دفاع از موضع خود را از دست ندهد.



الگوگیری از حضرت ابراهیم(ع) در مبارزه با دشمن



آیت‌الله جوادی آملی در ادامه با اشاره به دعوت قرآن کریم به پیروی از آیین حضرت ابراهیم(ع)، بر ضرورت الگوگیری از سیره آن پیامبر الهی در مبارزه با بت‌پرستی و ایستادگی در برابر دشمن تأکید کرد.



وی با اشاره به مبارزه حضرت ابراهیم(ع) با بت‌ها اظهار کرد: قرآن کریم پیروان اسلام را به پیروی از آیین حضرت ابراهیم(ع) دعوت می‌کند و این پیامبر الهی با ایستادگی در برابر بت‌پرستی، الگویی از مبارزه با انحراف و دفاع از حقیقت ارائه داد.



این استاد حوزه علمیه با تطبیق این آموزه بر شرایط امروز افزود: همان‌گونه که حضرت ابراهیم(ع) در برابر بت‌پرستی ایستادگی کرد، پیروان او نیز باید با استفاده از ابزارها و امکانات متناسب با شرایط، در مسیر پاسداری از دین، عزت و استقلال خود گام بردارند.



وی با اشاره به ضرورت مقابله با دشمن و حفظ استقلال کشور خاطرنشان کرد: ایستادگی در برابر تهدیدها و دفاع از عزت جامعه از جمله مسائلی است که با الگوگیری از سیره حضرت ابراهیم(ع) مورد توجه قرار می‌گیرد.



آیت‌الله جوادی آملی در پایان برای مردم ایران، رزمندگان، علما و خدمتگزاران جامعه دعا کرد و از خداوند متعال خواست عزت، کرامت، شرافت و سعادت دنیا و آخرت را به مردم ایران عطا کند و همگان را از عنایت اهل‌بیت(ع) بهره‌مند سازد.