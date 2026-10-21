به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی احمدی صبح چهارشنبه در دیدار با مدیرکل و مدیران ثبت احوال استان قزوین، ضمن قدردانی از رویکرد این مجموعه در شناسایی دقیق معروفات و منکرات اختصاصی، بر اهمیت آموزش مستمر کارکنان با نگاه ویژه به موضوع «صیانت از خانواده» تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش ترویج معروفات و پرهیز از منکرات در شکل‌گیری جامعه‌ای سالم و آرمانی مبتنی بر آموزه‌های اخلاقی و دینی، اظهار کرد: هر فرد باید پیش از توصیه دیگران به انجام کارهای نیک و پرهیز از رفتارهای نادرست، از خود آغاز کند تا این سنت پسندیده به‌صورت مؤثر و شایسته در جامعه گسترش یابد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قزوین با بیان اینکه تحقق اهداف این فریضه به شناخت درست مصادیق معروف و منکر در هر مجموعه نیاز دارد، افزود: شناسایی دقیق این موارد در محیط‌های اداری می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح رفتارها، ارتقای اخلاق حرفه‌ای و تقویت مسئولیت‌پذیری کارکنان باشد. از این رو، لازم است آموزش‌ها متناسب با مأموریت هر دستگاه و مسائل اختصاصی آن طراحی و به‌صورت مستمر دنبال شود.

احمدی همچنین با تأکید بر جایگاه خانواده در سلامت فرهنگی و اجتماعی جامعه تصریح کرد: صیانت از خانواده باید در برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مورد توجه جدی قرار گیرد؛ چراکه تقویت بنیان خانواده، ترویج ارزش‌های اخلاقی و نهادینه‌سازی رفتارهای مسئولانه، در کنار اجرای درست وظایف اداری، می‌تواند به گسترش معروفات و کاهش زمینه‌های بروز منکرات در جامعه کمک کند.