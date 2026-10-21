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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

شبکه اختلال در توزیع دارو به ارزش ۳ همت در جنوب تهران شناسایی شد

شبکه اختلال در توزیع دارو به ارزش ۳ همت در جنوب تهران شناسایی شد

ری- فرمانده سپاه ری از شناسایی شبکه اختلال در توزیع دارو به ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال با اقدامات اطلاعاتی خبر داد و اعلام کرد که تمامی متهمان این پرونده دستگیر شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر جهانی‌نژاد، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی شبکه‌ای مرتبط با اختلال در توزیع دارو به ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال با اقدامات اطلاعاتی سازمان اطلاعات سپاه ری خبر داد.

وی اعلام کرد که در پی اقدامات اطلاعاتی انجام‌شده، تمامی متهمان این پرونده با دستور قضایی دستگیر شده‌اند و برای آنان وثیقه‌ای به ارزش هشت همت تعیین شده است.

فرمانده سپاه ری با اشاره به ادامه اقدامات برای مقابله با فساد در حوزه سلامت و درمان، تأکید کرد که برخورد با اخلالگران در این حوزه همچنان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6985130

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