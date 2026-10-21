به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، از تداوم بارش باران در نوار شمالی و برخی مناطق غربی کشور خبر داد و نسبت به وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد لحظه‌ای نسبتاً شدید در برخی مناطق هشدار داد.

وی افزود: امروز (چهارشنبه، ۲۹ مهر) علاوه بر بارش در نوار شمالی کشور، با عبور موجی از غرب، در مناطقی از غرب کشور نیز بارندگی رخ داده است که از جمله این مناطق می‌توان به مریوان، بانه، ایلام و خرم‌آباد اشاره کرد.

این کارشناس هواشناسی بیان کرد: در استان لرستان، بارش‌ها با شدت و ضعف تا روز پنجشنبه (۳۰ مهر) ادامه خواهد داشت و مناطقی همچون سپیددشت، کوهدشت، الشتر، بروجرد و ازنا تحت تأثیر این شرایط جوی قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: در دامنه‌های زاگرس نیز از امروز تا عصر جمعه (یکم آبان)، در مناطقی از جمله گچساران، سی‌سخت، لنده، لیکک و مارگون احتمال وقوع رگبار باران وجود دارد؛ ازاین‌رو، ضروری است هنگام تردد در مناطق کوهستانی، نکات ایمنی رعایت شود.

اصغری یادآور شد: ساکنان استان فارس و افرادی که به این استان سفر کرده‌اند، به‌ویژه در مناطق فیروزآباد و فراشبند، باید امروز در ساعات بعدازظهر نسبت به ناپایداری‌های جوی توجه داشته باشند.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در ارتفاعات گفت: افرادی که برای چرای دام در مناطق مرتفع حضور دارند، باید نسبت به خطر وقوع صاعقه هوشیار باشند.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: افرادی که قصد سفر به مناطق شمالی کشور از مسیر استان البرز و جاده چالوس را دارند، باید امروز و فردا آمادگی مواجهه با رگبار، رعدوبرق و وزش باد لحظه‌ای نسبتاً شدید را داشته باشند.

اصغری در پایان با اشاره به وضعیت جوی مشهد خاطرنشان کرد: به دلیل پایداری جو در این شهر، نخستین هشدار آلودگی هوای شهری در پاییز ۱۴۰۵ صادر شده است.