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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

احتمال بارش باران و برف در ارتفاعات تهران از پنجشنبه تا دوشنبه

احتمال بارش باران و برف در ارتفاعات تهران از پنجشنبه تا دوشنبه

تهران- اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زرد شماره ۵۴، از احتمال بارش باران و برف، رعدوبرق، وزش باد شدید و کاهش دمای ۳ تا ۵ درجه‌ای در استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد شماره ۵۴، از تداوم فعالیت ناپیوسته سامانه بارشی در استان از پنجشنبه ۳۰ مهر تا دوشنبه ۴ آبان خبر داد و اعلام کرد که این شرایط به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب در نیمه شمالی استان و مناطق کوهستانی نمود بیشتری خواهد داشت.

بر اساس اعلام هواشناسی استان تهران، در دامنه‌ها و ارتفاعات نیمه شمالی استان، در برخی ساعات مه رقیق، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود. در ارتفاعات بالادست و قله‌ها نیز احتمال مه‌آلودگی، رگبار باران و برف و وزش باد شدید تا بسیار شدید وجود دارد و در برخی نقاط، وقوع تگرگ، صاعقه و توفان دور از انتظار نیست.

اداره کل هواشناسی استان تهران با اشاره به پیامدهای احتمالی این شرایط جوی، نسبت به لغزندگی معابر، خیابان‌ها و جاده‌ها، به‌ویژه مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، کاهش دید افقی بر اثر مه، آب‌گرفتگی موقت معابر و جاری شدن روان‌آب هشدار داد. همچنین احتمال بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها در برخی مناطق وجود دارد.

بر اساس این هشدار، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی، اختلال در تردد و ایجاد ترافیک، خسارت به محصولات و تجهیزات کشاورزی و وقوع رگبارهای پراکنده همراه با احتمال رعدوبرق در بخش‌هایی از نیمه جنوبی استان نیز پیش‌بینی شده است.

هواشناسی استان تهران همچنین از کاهش میانگین ۳ تا ۵ درجه‌ای دمای هوا در سطح استان خبر داده و اعلام کرده است که در برخی ارتفاعات، به‌ویژه مناطق شمال‌شرقی، احتمال یخبندان موقت شبانه و افت دمای هوا به کمتر از پنج درجه سلسیوس وجود دارد. در این مناطق، دمای سطح خاک نیز ممکن است به صفر تا پنج درجه زیر صفر برسد و خطر تنش دمایی و سرمازدگی محصولات افزایش یابد.

اداره کل هواشناسی استان تهران به شهروندان توصیه کرده است در ترددهای شهری و سفرها، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، احتیاط کنند و از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها بپرهیزند. همچنین جابه‌جایی عشایر و چرای دام در مناطق کوهستانی، طبیعت‌گردی، کوهنوردی و صعود به قله‌ها، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، باید با توجه به خطر روان‌آب، صاعقه و تگرگ محدود شود.

بر اساس توصیه‌های این اداره کل، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، محافظت از محصولات و تجهیزات کشاورزی، آماده‌سازی وسایل گرمایشی در مناطق شمالی و به‌ویژه شمال‌شرقی استان، مراقبت از تأسیسات حساس به دما و احتیاط در اجرای فعالیت‌های عمرانی ضروری است. همچنین دستگاه‌های اجرایی و امدادی باید برای مواجهه با پیامدهای احتمالی این شرایط جوی آمادگی لازم را داشته باشند.

کد مطلب 6985138

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