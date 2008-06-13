به گزارش خبرگزاری مهر، "حقوق شهروندی" لایحه‌ای بود که دو سال پیش در مجلس تصویب و در 15 بند به سیستم قضایی کشور ابلاغ شد. همزمان رئیس قوه قضائیه با دستور مستقیم به دادگستری‌ها و تمام نهادهای قضایی دستور اجرای کامل لایحه را صادر کرد که در آن حقوق متهمان مثل حق داشتن وکیل لازم‌الاجرا شناخته شد.

در حال حاضر در تمام نهادهای قضایی دفتری به نام حقوق شهروندی تشکیل شده که بر حسن اجرای این قانون نظارت ‌می‌کند و هدف از تولید و پخش برنامه "حقوق شهروندی" آشنا شدن مردم به حق و حقوق خود در این زمینه و آشنایی بیشتر با مباحث مطرح شده در لایحه حقوق شهروندی است.

این برنامه در 26 قسمت 16 دقیقه‌ای از 25 تیر روی آنتن شبکه دو می‌رود و در آن کارشناسان ارشد حقوقی، مقام‌های عالیرتبه قوه قضائیه و اساتید دانشگاه به توضیح بیشتر این لایحه می‌پردازند.