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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

بررسی اقدامات انجام‌شده برای بازسازی پالایشگاه‌ها و تأسیسات نفت و گاز

بررسی اقدامات انجام‌شده برای بازسازی پالایشگاه‌ها و تأسیسات نفت و گاز

در جلسه امروز هیئت دولت آخرین اقدامات انجام‌شده برای بازسازی پالایشگاه‌ها و تأسیسات نفتی و گازی کشور، به‌ویژه در منطقه پارس جنوبی، مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی مسائل اجرایی و طرح موضوعات مرتبط با مأموریت‌ها و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی از سوی وزرا و اعضای هیئت دولت، گزارشی از آخرین اقدامات و تمهیدات اتخاذشده برای بازسازی پالایشگاه‌ها و تأسیسات نفتی و گازی در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه در منطقه پارس جنوبی، ارائه شد.

در همین راستا، با تأکید بر ضرورت تسریع در روند بازسازی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستمر اقدامات اجرایی، مقرر شد گزارش پیشرفت عملیات بازسازی به‌صورت هفتگی به هیئت دولت ارائه شود تا روند اقدامات، میزان پیشرفت و الزامات اجرایی مربوطه به‌طور مستمر مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

همچنین وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت رایزنی‌ها و مذاکرات انجام‌شده با هیئت‌هایی که با هدف نهایی‌سازی جمع‌بندی گفت‌وگو های صورت‌گرفته به کشور سفر کرده بودند، به اعضای هیئت دولت ارائه کرد.

در ادامه این نشست، آیین‌نامه توسعه گردشگری سلامت پس از طرح دیدگاه‌ها، بحث و بررسی کارشناسی و تبادل نظر اعضای هیئت دولت، به تصویب رسید.

کد مطلب 6985140
محسن صمیمی

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