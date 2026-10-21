به گزارش خبرگزاری مهر، فرج‌الله فصیحی‌رامندی از افتخارآفرینی کشتی‌گیران ایرانی در رقابت‌های جهانی قدردانی کرد و اظهار داشت: باید از تلاش قهرمانانی که پرچم جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بین‌المللی و در کشور آمریکا به اهتزاز درآوردند، صمیمانه قدردانی کنیم.

وی افزود: قهرمانان ورزشی با تلاش، پشتکار و روحیه پهلوانی خود مایه افتخار کشور هستند و شایسته است از همه ورزشکاران، مربیان، مدیران و فعالانی که برای توسعه ورزش و تربیت بدنی زحمت می‌کشند، تجلیل شود.

ورزش فراتر از فعالیت جسمانی است

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به تأثیر ورزش بر کیفیت زندگی افراد تصریح کرد: ورزش تنها فعالیتی جسمانی یا وسیله‌ای برای سرگرمی نیست، بلکه ابزاری مؤثر برای پرورش مهارت‌های اجتماعی و تقویت ارزش‌های اخلاقی است.

فصیحی‌رامندی افزایش اعتمادبه‌نفس، ارتقای سلامت جسم و روان، تقویت عزت‌نفس و کاهش استرس را از آثار مثبت ورزش برشمرد و گفت: ورزش و تربیت بدنی به‌ویژه برای جوانان اهمیت زیادی دارد و می‌تواند با فراهم کردن بستری سالم برای گذران اوقات فراغت، نشاط اجتماعی را افزایش دهد و آنان را به سمت فعالیت‌های مفید و سازنده سوق دهد.

وی با بیان اینکه ورزش در زندگی انسان امروز ضرورتی انکارناپذیر است، خاطرنشان کرد: فرهنگ ورزش و پهلوانی می‌تواند ارزش‌هایی همچون ازخودگذشتگی، شجاعت، مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم را در جامعه تقویت کند.

فعالیت بدنی در همه سنین ضروری است

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با تأکید بر ضرورت توجه به تحرک بدنی در سنین مختلف گفت: ورزش مختص جوانان نیست و افراد در سنین بالاتر نیز برای حفظ سلامت و نشاط خود باید متناسب با شرایط جسمانی‌شان فعالیت بدنی داشته باشند.

فصیحی‌رامندی در پایان ضمن تبریک دوباره هفته تربیت بدنی و ورزش به قهرمانان و فعالان این حوزه، ابراز امیدواری کرد با گسترش فرهنگ ورزش در جامعه، زمینه ارتقای سلامت و تندرستی شهروندان بیش از پیش فراهم شود.

وی از شهروندان خواست زمانی را در برنامه روزانه خود به فعالیت بدنی اختصاص دهند تا برای حفظ سلامت و نشاط خود گام بردارند.