معاون وزیر بهداشت: مقاومت مردم خارگ بخشی از تاریخ پرافتخار ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین آخوندزاده صبح چهارشنبه در جریان سفر به جزیره خارگ و حضور در آیین تجدید میثاق با شهدای این جزیره، با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده تأکید کرد.

وی در این آیین با اشاره به جایگاه راهبردی جزیره خارگ در تاریخ معاصر ایران اظهار کرد: خارگ علاوه بر اهمیت اقتصادی و نقش ویژه خود در صنعت نفت کشور، در دوران دفاع مقدس نیز نمادی از مقاومت و ایستادگی بود و مردم این جزیره در شرایط دشوار جنگ، با صبر، فداکاری و پایداری، بخشی مهم از تاریخ مقاومت ملت ایران را رقم زدند.

آخوندزاده افزود: یاد و خاطره شهدای خارگ و ایثارگری مردم این منطقه، یادآور این واقعیت است که حفظ استقلال، امنیت و عزت کشور در طول تاریخ با فداکاری انسان‌هایی همراه بوده که از منافع شخصی خود گذشتند و برای دفاع از سرزمین و آرمان‌هایشان ایستادگی کردند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت زنده نگه‌داشتن یاد شهدا تصریح کرد: تجدید میثاق با شهدا، فرصتی برای بازخوانی ارزش‌هایی همچون مسئولیت‌پذیری، تعهد، همبستگی و خدمت به مردم است؛ ارزش‌هایی که باید در عرصه‌های مختلف اجتماعی، علمی و اجرایی کشور استمرار داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت انتقال میراث مقاومت به نسل جوان خاطرنشان کرد: شناخت تاریخ ایثار و فداکاری مردم مناطق مختلف کشور، از جمله جزیره خارگ، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هویت ملی و آشنایی نسل‌های جدید با ابعاد مختلف دفاع از کشور باشد.

آیین تجدید میثاق با شهدای جزیره خارگ در جریان سفر معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به این جزیره برگزار شد و طی آن، یاد و خاطره شهدای این منطقه گرامی داشته شد.