به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «ناداستان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیرمحمد احمدی آخرین مراحل تولید خود را به پایان رسانده و متقاضی حضور در جشنواره سینما حقیقت شده است. این فیلم مستند، روایتی بی‌پرده از زیستِ مردمی است که در بازه‌ای حساس از تاریخ کشور از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد ۱۴۰۵، تلاش برای بقا و درک واقعیت را تجربه کردند.

احمدی تهیه‌کننده و کارگردان این فیلم مستند با اشاره به سوژه اصلی فیلمش گفت: در این اثر مستند سعی کردیم صحبت‌های اقشار مختلف مردم با گرایشات سیاسی متنوع را، از بازه زمانی نهم اسفند سال گذشته مصادف با آغاز رمضان تا اواخر مرداد امسال ثبت و ضبط کنیم. سراغ گروه‌های مختلف سنی از مردم در پایتخت رفتیم، ساعت‌ها با آنها مصاحبه کردیم و نظرات و جهت‌گیری‌های آنان را در مورد مسائل جاری ضبط کردیم. با توجه به شرایط خاصی که در کشور حکمفرما بود، با نظرات متفاوت و متناقضی مواجه شدیم که همگی بن مایه اصلی فیلم مستند «ناداستان» را شکل دادند.

وی با اشاره به انگیزه خود از ساخت این فیلم مستند بیان کرد: همیشه دغدغه ثبت تاریخی افکار مردم در برهه‌های زمانی حساس را داشتم، چرا که معتقدم ثبت تاریخی اتفاقات، همیشه در محور حوادث انجام می‌شود و اکثرا از ثبت افکار مردم در برهه‌های مهم غافل شده‌ایم. به عنوان مثال، امروز ما در جریان موضوع گفتگوهای مردم در دهه ۱۳۶۰ نیستیم.

کارگردان «ناداستان» در پایان با اشاره به روند تولید این فیلم مستند عنوان کرد: ضبط مصاحبه‌ها از همان روزهای ابتدایی جنگ آغاز شد و تا پایان مرداد ادامه داشت. جلب اعتماد افراد در آن شرایط خاص کار سختی بود و از سویی دیگر با جامعه‌ای متکثر مواجه بودیم و خودمان را موظف به ثبت و ضبط نظرات همه انواع تفکرات می‌دانستیم. در حال حاضر، تولید این فیلم مستند به پایان رسیده و متقاضی حضور در بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» شده است.

عوامل تولید مستند «ناداستان» عبارتند از تهیه‌کننده و کارگردان: امیرمحمد احمدی، فیلمبردار: افشین خسروآبادی، صدابردار: محمدرضا رفعتی، اصلاح رنگ و نور: علی اسدی، صداگذاری و موسیقی: شاهین اشرافیان، مشاورین: حامد شکیبانیا، عبدالحسین بدرلو و اصغر احمدپور، طراح تیتراژ: ملیکا محمد هاشمی و طراح پوستر: فرهاد هدایت.

این مستند در مرکز مستند بنیاد روایت فتح تهیه شده است.