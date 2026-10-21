به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی ظهر چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد اظهار کرد: تولیدکنندگان و فعالان حوزه نظارت بر کیفیت در یک سال گذشته، با وجود دشواری‌های اقتصادی و محدودیت‌های زیرساختی، برای تأمین کالاهای استاندارد و باکیفیت تلاش کرده‌اند.

وی با بیان اینکه مردم باید محور سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باشند، افزود: مصرف‌کنندگان انتظار دارند در برابر هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند، محصولی باکیفیت و مطابق با استانداردهای تعیین‌شده دریافت کنند؛ ازاین‌رو، نظارت بر کیفیت کالاها در شرایط دشوار اقتصادی اهمیت بیشتری دارد.

معاون استاندار گلستان، برندسازی را یکی از عوامل مؤثر در افزایش اعتماد عمومی دانست و گفت: شکل‌گیری نظام برندسازی کارآمد به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند با اطمینان بیشتری خرید کنند و از کیفیت محصول و پاسخ‌گویی تولیدکننده مطمئن باشند.

حمیدی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر اعطای نشان استاندارد اظهار کرد: دریافت این نشان باید بر اساس بررسی‌های دقیق انجام شود و کیفیت محصولات نیز پس از صدور مجوز، به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی با اشاره به شباهت اسمی و ظاهری برخی محصولات افزود: این مسئله گاهی مصرف‌کنندگان را در تشخیص کالای اصلی از نمونه‌های مشابه دچار مشکل می‌کند؛ بنابراین، تولیدکنندگان باید از اعتبار برند خود صیانت کنند و محصولات را مطابق با استانداردهای تأییدشده عرضه کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: تخلف برخی تولیدکنندگان می‌تواند اعتماد مردم به کل بخش تولید را تحت تأثیر قرار دهد؛ به همین دلیل، برخورد با متخلفان و استمرار نظارت بر کیفیت کالاها باید جدی گرفته شود.

حمیدی با تأکید بر ضرورت توجه به استانداردهای خدمات نیز گفت: نظارت بر کیفیت خدمات، به‌اندازه نظارت بر کالاها اهمیت دارد و مردم حق دارند در برابر هزینه پرداختی، خدماتی با حداقل کیفیت قابل‌قبول دریافت کنند. همچنین عملکرد شرکت‌های بازرسی و نهادهای مسئول باید به‌طور جدی ارزیابی شود.

وی فرهنگ‌سازی درباره استفاده از کالاهای استاندارد را ضروری دانست و افزود: برای افزایش آگاهی عمومی باید علاوه بر ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، از توان سازمان‌های مردم‌نهاد، تشکل‌های محلی و گروه‌های اجتماعی نیز استفاده کرد؛ چراکه تفاوت کالاهای استاندارد و غیراستاندارد همیشه از ظاهر آن‌ها قابل تشخیص نیست و اطلاع‌رسانی شفاف در این زمینه اهمیت دارد.

فشارهای اقتصادی نباید مانع ارتقای کیفیت شود

معاون استاندار گلستان در ادامه با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در تأمین انرژی، زیرساخت‌ها و مواد اولیه و همچنین دشواری‌های صادرات اظهار کرد: محدودیت‌های زیرساختی در فصل تابستان و زمستان، فعالیت واحدهای تولیدی را با چالش مواجه می‌کند؛ ازاین‌رو، حمایت از تولیدکنندگان باید در کنار نظارت بر کیفیت محصولات دنبال شود.

وی تأکید کرد: بهبود کیفیت تولید و خدمات، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و افزایش اعتماد عمومی نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت فعالان اقتصادی است.