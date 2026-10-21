نشت مواد خطرناک منجر به دستور تخلیه در اوهایو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مقام‌های امدادی آمریکا شامگاه سه‌شنبه دستور تخلیه ساکنان مناطق واقع در شعاع حدود ۱.۶ کیلومتری یک منطقه صنعتی در شهر تولدو در ایالت اوهایو را پس از نشت مواد خطرناک صادر کردند.

این حادثه ساعت ۲۲:۴۸ به وقت محلی در تأسیسات شرکت «استرلینگ پایپ اند تیوب» رخ داد و ساختمان این مجموعه تخلیه شد.

شلدون کالینز، سخنگوی اداره آتش‌نشانی و امداد تولدو اعلام کرد تاکنون گزارشی از مصدومیت یا مرگ افراد دریافت نشده و بررسی‌ها نیز وقوع هرگونه انفجار را رد کرده است. نوع ماده شیمیایی نشت‌کرده هنوز مشخص نیست و گروه‌های تخصصی برای پایش وضعیت در محل حضور دارند.

مقام‌ها از ساکنان مناطق اطراف خواستند در صورت ماندن در خانه، پنجره‌ها و درها را ببندند و سامانه‌های تهویه‌ای را که هوای بیرون را وارد ساختمان می‌کنند، خاموش کنند. همچنین مدرسه ابتدایی شورلند به‌ عنوان محل اسکان موقت افراد تخلیه‌شده تعیین شد.