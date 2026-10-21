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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

انتخابات هیئت‌مدیره اتحادیه مؤسسات قرآنی قزوین برگزار شد

انتخابات هیئت‌مدیره اتحادیه مؤسسات قرآنی قزوین برگزار شد

قزوین- مدیرعامل اتحادیه مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت قزوین از برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان این اتحادیه با حضور نمایندگان کشوری و مسئولان استانی خبر داد .

محمد نیکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان اتحادیه مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت استان قزوین با حضور نمایندگان اتحادیه کشوری و مسئولان اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

وی افزود: در این انتخابات، نمایندگان ۲۴ مؤسسه قرآنی وابسته به اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و ۲۸ مؤسسه قرآنی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی شرکت کردند.

مدیرعامل اتحادیه مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت قزوین با اشاره به ساختار مدیریتی این اتحادیه بیان کرد: پنج عضو هیئت‌مدیره برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند و در کنار آن، سه بازرس اصلی نیز مسئولیت نظارت بر عملکرد اتحادیه را بر عهده خواهند داشت.

نیکی، پیگیری مطالبات مؤسسات قرآنی از مسئولان، نظارت بر فعالیت این مؤسسات و کمک به رفع مسائل و مشکلات آن‌ها را از مهم‌ترین وظایف هیئت‌مدیره برشمرد و بر ضرورت تقویت تعامل میان مؤسسات قرآنی و دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

کد مطلب 6985164

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