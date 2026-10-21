به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «یوری اوشاکوف» دستیار رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا از چند روز پیش هماهنگ شده بود و قرار است امروز در نیمه نخست روز در سن‌پترزبورگ برگزار شود.

به گفته اوشاکوف، پوتین در سن‌پترزبورگ از ویتکاف استقبال خواهد کرد و مذاکرات دو طرف در کاخ کنستانتینوفسکی برگزار می‌شود.

وی افزود کریل دمیتریف دستیار پوتین نیز در این دیدار حضور خواهد داشت و حل‌وفصل بحران اوکراین یکی از محورهای دستور کار مذاکرات خواهد بود.

دستیار رئیس‌جمهور روسیه همچنین تأکید کرد که نمایندگان روسیه هیچ تماسی با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین نداشته‌اند.

این دیدار در حالی انجام می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل مناقشه اوکراین ادامه دارد. مقام‌های روسیه بر ضرورت دستیابی به صلحی پایدار تأکید کرده‌اند و کرملین پیش‌تر اعلام کرده است که حل‌وفصل کامل این مناقشه بدون مشارکت نماینده‌ای از کی‌یف امکان‌پذیر نیست.