به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر چهارشنبه در بیست و یکمین جشنواره تعاونی‌های برتر خراسان جنوبی گفت: بخش تعاون در حوزه‌های مختلف استان خراسان جنوبی خوب عمل کرده است و به این دلیل، پرچم استان در کشور بالا است.

وی با بیان اینکه امروز رمز موفقیت دولت، اهمیت قائل شدن برای بخش خصوصی است، افزود: اولین استانی هستیم که ۳۱ تعاونی در حوزه مزارع خورشیدی در آن تشکیل شده است.

استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: بالاترین سرمایه هر تعاونی، اعتماد و اطمینان مردم به تعاونی‌ها است و توجه به این موضوع، موجب موفقیت تعاونی‌ها می‌شود.

هاشمی در ادامه تصریح کرد: در حوزه اقتصادی، پرچم خراسان جنوبی بالا است و در یک سال گذشته، یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار صادرات از ماهیرود داشته‌ایم.

وی با اشاره به این‌که اعضای کمیسیون امنیت ملی در سفر به خراسان جنوبی، از این استان به‌عنوان امن‌ترین استان کشور یاد کردند، یادآور شد: در دولت چهاردهم، ۶ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان برای پروژه راه‌آهن اختصاص یافته است و این در حالی است که از ابتدای کار این دولت، درگیر جنگ بوده‌ایم.

به گفته هاشمی، با همراهی نمایندگان مجلس، ابرپروژه‌های راه‌آهن و خط انتقال گاز در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: همه این اتفاقات در سایه همدلی و وحدت بین همه مسئولان و نمایندگان مجلس انجام شده است و خراسان جنوبی با همراهی نماینده ولی‌فقیه، پایلوت وحدت در کشور است.

استاندار خراسان جنوبی همچنین اظهار کرد: بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانوار استان در طرح کول‌بری ثبت‌نام کرده‌اند و از این محل درآمد دارند.

هاشمی افزود: ۹۵ درصد مدارس استان توسط خیران ساخته شده و از محل سفر رئیس‌جمهور به استان نیز اعتباراتی برای حوزه تعاون کشور پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در کنار همه حوادث تلخی که در کشور انجام شد، در راستای سفر رئیس‌جمهور، بیش از ۱۱۴ درصد مصوبات این سفر اجرایی شده است.