انتشار نسخه ویژه نابینایان «مدرسه پیرمردها» با صدای نازنین مهیمنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، سوینا نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی «مدرسه پیرمردها» ساخته علی سجادی‌حسینی را پنجشنبه ۳۰ مهر در چارچوب برنامه روی موج کودک منتشر می‌کند.

این فیلم روز پنجشنبه ساعت ۱۹ از طریق سایت سوینا در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

این برنامه قسمت ۲۱۱ از روی موج کودک است که زیرنظر گلاره عباسی تولید می‌شود.

نازنین مهیمنی متن روایت این فیلم را نوشته که در استودیو شهر صدای پارسیان با صدابرداری رامتین ناهید با صدای خود وی ضبط شده و تینا تقویان آن را میکس و تدوین کرده است.

روی موج کودک با حمایت ایمان مهاجر تهیه می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت سوینا به فایل صوتی فیلم‌ها و سریال‌های توضیح‌دار دسترسی داشته باشند.