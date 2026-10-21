به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌بین، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از صدور پروانه ساختمانی برای تمامی واحدهای تخریب‌شده در جنگ رمضان با مجموع مساحت ۵۰ هزار مترمربع خبر داد و اعلام کرد که روند بازسازی و نوسازی این واحدها با هدف فراهم شدن زمینه بازگشت خانواده‌های آسیب‌دیده به خانه‌هایشان دنبال می‌شود.

حق‌بین در ادامه با اشاره به اقدامات مدیریت شهری برای تسریع در بازسازی واحدهای مسکونی تخریب‌شده اظهار کرد که صدور پروانه‌های ساختمانی با هدف تسهیل آغاز عملیات نوسازی و فراهم کردن شرایط بازگشت شهروندان به محل سکونت خود انجام شده است.

وی با بیان اینکه حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده در کنار پیگیری امور ساختمانی در دستور کار شهرداری قرار دارد، افزود: اقدامات لازم برای تأمین مسکن موقت این خانواده‌ها تا زمان تکمیل واحدهای مسکونی نیز انجام شده است.

شهردار منطقه یک تهران همچنین هماهنگی میان بخش‌های مختلف مدیریت شهری و پیگیری مستمر روند بازسازی را از اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع اجرایی و تسریع در نوسازی ساختمان‌ها برشمرد و بر ضرورت فراهم شدن زمینه بازگشت خانواده‌ها به خانه‌هایشان در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرد.

حق‌بین در پایان با اشاره به روند رسیدگی به خسارت واحدهای دارای آسیب جزئی و متوسط اعلام کرد که فرایند ساماندهی و پرداخت خسارت این واحدها بیش از ۹۰ درصد پیشرفت داشته است.