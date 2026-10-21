امیرحسین دارابی در حاشیه بازدید معاون وزیر بهداشت از خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح پزشکی از راه دور (تله‌مدیسین) در جزیره خارگ، این طرح را از ظرفیت‌های قابل استفاده برای تسهیل دسترسی به خدمات تخصصی سلامت در مناطق دارای محدودیت دسترسی دانست.

وی اظهار کرد: در قالب خدمات تله‌مدیسین، امکان بهره‌مندی از مشاوره‌های تخصصی پزشکی، بررسی و ارسال گراف‌ها و دریافت توصیه‌های درمانی فراهم شده است؛ ظرفیتی که می‌تواند در تسهیل فرآیند ارزیابی بیماران و پیگیری درمان آنان مؤثر باشد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به شرایط جغرافیایی جزیره خارگ افزود: استفاده از فناوری‌های ارتباطی در حوزه سلامت می‌تواند به کاهش بخشی از محدودیت‌های دسترسی به خدمات تخصصی کمک کند و زمینه ارتباط مؤثرتر میان مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی و متخصصان را فراهم سازد.

دارابی خاطرنشان کرد: توسعه خدمات پزشکی از راه دور، در کنار خدمات حضوری و با رعایت ملاحظات تخصصی و درمانی، می‌تواند در بهبود دسترسی بیماران به مشاوره‌های پزشکی و تسریع روند بررسی موارد درمانی نقش داشته باشد.