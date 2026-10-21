نوری: هنوز توافقی درباره نرخ خرید تضمینی گندم انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ در جریان بازدید از بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته، ضمن تقدیر از حضور بیش از ۴۰۰ شرکت داخلی و نمایندگان ۱۶ کشور خارجی و همچنین اصحاب رسانه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: جای افتخار دارد که در شرایط دشوار کشور، مواجهه با جنگ، تحریم، محاصره و خشکسالی در بخشی از سال زراعی گذشته، با همت تولیدکنندگان عزیز توانستیم دستاوردهای بزرگی را در بخش کشاورزی رقم بزنیم.

وی افزود: اینکه بخش کشاورزی بر اساس آخرین آمارهای رسمی، پیشران رشد مثبت در اقتصاد کشور بوده، یکی از برون‌دادهای اصلی این تلاش‌ها است و خوشبختانه کشور در این شرایط با هیچ‌گونه کمبودی مواجه نشد؛ بلکه برعکس، در حوزه دام و طیور شاهد رشد تولید در تمامی اقلام اصلی بوده‌ایم.

از واردات گوشت سفید بی‌نیاز شدیم

وزیر جهاد کشاورزی با اعلام آمار تفکیکی رشد تولیدات دامی در سال گذشته، گفت: تولید گوشت قرمز ۲.۵ درصد افزایش یافت. تولید شیر خام با رشد ۳.۶ درصدی همراه بود. همچنین تولید گوشت مرغ ۵ درصد رشد کرد. تولید تخم‌مرغ نیز رشد ۸.۲ درصدی را به ثبت رساند.

نوری با تأکید بر اینکه کشور به طور کلی از واردات گوشت سفید بی‌نیاز و وارد فاز صادراتی شده است، این موفقیت را حاصل تلاش فعالان زنجیره بزرگ امنیت غذایی و کشاورزی کشور دانست و تصریح کرد: امروز صنایع مرتبط با دام و طیور، پرورش طیور و دام شیری ایران در زمره کشورهای سرآمد دنیا قرار دارد و کشاورزان هنرمند ما دستاوردهای درخشانی خلق کرده‌اند.

آخرین وضعیت پرداخت مطالبات واردکنندگان

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره مطالبات واردکنندگان و تعهدات دولت، گفت: مطالبات باقی‌مانده به کمتر از ۵ درصد کل مبلغ رسیده و از نظر تأمین مالی مشکلی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: این رقم اندک، درگیر برخی عملیات حسابداری و مشکلات سامانه‌ها بوده که با همکاری سازمان برنامه و بودجه و شرکت بازرگانی دولتی در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود در مدت چند روز آینده و حداکثر طی یک هفته آینده تسویه حساب نهایی انجام شود.

نرخ خرید تضمینی گندم هنوز نهایی نشده است

نوری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره روند تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ توضیح داد: شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی متشکل از ۹ نفر است که باید به یک توافق و نتیجه اکثریتی برسند تا ابلاغ صورت گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه پاسخ پرسش خبرنگار مهر تصریح کرد: جلسات این شورا و کمیسیون مربوطه بیش از ۳ ماه است که به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود، اما هنوز اتفاق نظر نهایی روی عدد پیشنهادی حاصل نشده است؛ به‌محض حصول توافق، ابلاغ خواهد شد.

تعیین قیمت گوشت مرغ در دستور کار است

این مقام عالی وزارت در خصوص قیمت نهایی گوشت مرغ و گلایه برخی تولیدکنندگان درباره نرخ‌ها مصوب این محصول اظهار کرد: قیمت محصولات بر اساس قیمت تمام‌شده و با حضور سازمان حمایت، تشکل‌ها و وزارتخانه تعیین می‌شود. اواخر سال گذشته و هم‌زمان با آزادسازی قیمت نهاده‌ها، نرخ حول و حوش ۳۷۰ هزار تومان برای گوشت مرغ گرم مصرف‌کننده پیش‌بینی شد. با توجه به تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه (ذرت و کنجاله سویا)، تغییراتی روی قیمت متعادل اثرگذار خواهد بود که عدد دقیق آن پس از نهایی شدن اعلام می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان درباره تسهیل صادرات محصولات پروتئینی تاکید کرد: برای حمایت از صادرکنندگانی که حجم صادرات خود را به بیش از ۱۰۰۰ تن برسانند، سیاست حمایتی پیش‌بینی شده و مجوز صادرات آن‌ها تا سقف ۶ ماه تضمین می‌شود تا با خیال راحت به توسعه بازارهای خارجی بپردازند.