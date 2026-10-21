فرماندار دیلم: همکاری ادارات و مردم در اجرای سرشماری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی ستادسرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ شهرستان که با حضور محمدی باغملایی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر و اعضای ستاد برگزار شد، اظهار کرد: سرشماری یکی از مأموریت‌های مهم آماری کشور است و همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط، نقش مؤثری در فراهم‌کردن زمینه اجرای دقیق و مطلوب این طرح دارد.

وی افزود: در اجرای این طرح، هزار و ۲۴۰ خانوار در شهرها و روستاهای منتخب شهرستان دیلم به‌صورت تصادفی انتخاب شده و مورد آمارگیری قرار می‌گیرند. نتایج حاصل از این آمارگیری نیز برای برآورد ویژگی‌های جامعه آماری هدف و تعمیم یافته‌ها به این جامعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

فرماندار دیلم با اشاره به توزیع خانوارهای منتخب در مناطق مختلف شهرستان بیان کرد: از مجموع خانوارهای پیش‌بینی‌شده، ۹۰۰ خانوار در شهر دیلم، ۱۰۰ خانوار در شهر امام حسن و در هر یک از روستاهای عامری، حصار و گاوزرد نیز ۸۰ خانوار مورد آمارگیری قرار می‌گیرند.

کاظمی با بیان اینکه عملیات میدانی سرشماری از دوم تا ۳۰ آبان‌ماه ادامه دارد، بر ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای همراهی با ستاد سرشماری تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی این دستگاه‌ها برای آگاه‌سازی خانوارهای منتخب شد.

وی با اشاره به اهمیت آمارهای دقیق در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اظهار کرد: اطلاعات آماری معتبر، زمینه شناخت بهتر وضعیت جمعیتی و نیازهای مناطق مختلف را فراهم می‌کند و نتایج حاصل از سرشماری می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های آینده شهرستان و تخصیص مناسب امکانات و خدمات مورد استفاده قرار گیرد.

فرماندار دیلم همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف درباره نحوه اجرای طرح و همکاری شهروندان با عوامل آمارگیری تأکید کرد و افزود: آگاهی‌بخشی به خانوارهای منتخب و تشریح فرایند اجرای طرح، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و تسهیل روند آمارگیری دارد.

کاظمی در پایان با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در پیگیری مصوبات ستاد سرشماری خاطرنشان کرد: همکاری دستگاه‌ها نباید صرفاً به حضور در جلسات محدود شود، بلکه هر مجموعه باید در چارچوب وظایف خود، اقدامات لازم را پیگیری کرده و ظرفیت‌های موجود را برای اجرای مطلوب طرح به کار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان ستاد سرشماری شهرستان، دستگاه‌های اجرایی و مدیریت محلی و همکاری خانوارهای منتخب در فرایند آمارگیری تأکید کرد.

