به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی، با صدور حکمی از سوی غلامرضا الماسی معاون پایش و نظارت ساترا، مجید صحراکارها به‌عنوان سرپرست اداره‌کل پایش فضای مجازی این سازمان منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

«نظر به مراتب تعهد و تخصص ارزشمند جناب‌عالی در حوزه نظارت بر محتوای رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر، به‌موجب این حکم به سمت سرپرست اداره‌کل پایش فضای مجازی معاونت پایش و نظارت سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی منصوب می‌شوید.

بـا توجه به حساسیت و اهمیت راهبردی این اداره‌کل در ساختار ساترا، انتظار می‌رود با بهره‌گیری از توان کارشناسی و ظرفیت‌های فناورانه، در راستای تحقق اهداف ذیل اهتمام جدی ورزید؛

هدایت و راهبری دقیق کارگروه‌های تخصصی در راستای پایش هوشمند و شبانه‌روزی سکوهای دارای مجوز و نظارت بر فعالیت‌های پخش زنده، با هدف بررسی سلامت محتوای ارائه شده

پیگیری مجدانه ممیزی محتوا در سکوهای پرمخاطب و اعمال استانداردهای قانونی در جهت اصـلاح یا حذف محتوای مغایر با ارزش‌ها و مقررات کشور

نظارت بر توسعه و بهینه‌سازی سامانه‌های مدیریت محتوا و پایش هوشمند آن‌ها جهت افزایش سرعت و دقت در شناسایی تخلفات احتمالی.»

صحراکارها دانش‌آموخته مقطع کارشناسی‌ارشد رشته ارتباطات از دانشگاه صداوسیماست و سابقه مدیریت اداره‌کل تولیدات مرکز بسیج صداوسیما را در کارنامه خود دارد.

در پایان این تغییر مدیریتی، الماسی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ارزشمند محمدعلی اشعری در دوران تصدی مدیریت این سمت، وی را به‌عنوان مشاور معاون پایش منصوب کرد.