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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

سرپرست اداره‌کل پایش فضای مجازی ساترا منصوب شد

سرپرست اداره‌کل پایش فضای مجازی ساترا منصوب شد

معاون پایش و نظارت ساترا در حکمی مجید صحراکارها را به‌عنوان سرپرست اداره‌کل پایش فضای مجازی ساترا منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی، با صدور حکمی از سوی غلامرضا الماسی معاون پایش و نظارت ساترا، مجید صحراکارها به‌عنوان سرپرست اداره‌کل پایش فضای مجازی این سازمان منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

«نظر به مراتب تعهد و تخصص ارزشمند جناب‌عالی در حوزه نظارت بر محتوای رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر، به‌موجب این حکم به سمت سرپرست اداره‌کل پایش فضای مجازی معاونت پایش و نظارت سازمان تنظیم مقررات صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی منصوب می‌شوید.

بـا توجه به حساسیت و اهمیت راهبردی این اداره‌کل در ساختار ساترا، انتظار می‌رود با بهره‌گیری از توان کارشناسی و ظرفیت‌های فناورانه، در راستای تحقق اهداف ذیل اهتمام جدی ورزید؛

هدایت و راهبری دقیق کارگروه‌های تخصصی در راستای پایش هوشمند و شبانه‌روزی سکوهای دارای مجوز و نظارت بر فعالیت‌های پخش زنده، با هدف بررسی سلامت محتوای ارائه شده

پیگیری مجدانه ممیزی محتوا در سکوهای پرمخاطب و اعمال استانداردهای قانونی در جهت اصـلاح یا حذف محتوای مغایر با ارزش‌ها و مقررات کشور

نظارت بر توسعه و بهینه‌سازی سامانه‌های مدیریت محتوا و پایش هوشمند آن‌ها جهت افزایش سرعت و دقت در شناسایی تخلفات احتمالی.»

صحراکارها دانش‌آموخته مقطع کارشناسی‌ارشد رشته ارتباطات از دانشگاه صداوسیماست و سابقه مدیریت اداره‌کل تولیدات مرکز بسیج صداوسیما را در کارنامه خود دارد.

در پایان این تغییر مدیریتی، الماسی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ارزشمند محمدعلی اشعری در دوران تصدی مدیریت این سمت، وی را به‌عنوان مشاور معاون پایش منصوب کرد.

کد مطلب 6985183

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