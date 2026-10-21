به گزارش خبرنگار مهر، آیین قرعه‌کشی چهل‌وششمین دوره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک مسکن، امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، با حضور علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، اعضای هیأت‌مدیره، مدیران ارشد بانک و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دادستانی کل کشور و بانک مرکزی برگزار شد.

قرض‌الحسنه؛ معامله با خدا و جلوه‌ای از برکات الهی

خورسندیان در این مراسم که به‌صورت زنده از طریق پلتفرم آپارات نیز پخش می‌شد، با اشاره به جایگاه والای سنت قرض‌الحسنه در فرهنگ اسلامی و استناد به آیات قرآن کریم، برگزاری این رویداد را منشأ خیر و برکت دانست و اظهار کرد: در آیات قرآن کریم، به‌ویژه آیه ۱۷ سوره مبارکه تغابن «إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یُضَاعِفْهُ لَکُمْ وَیَغْفِر لَکُمْ وَاللَّهُ شَکورٌ حَلِیمٌ»، بارها بر ارزش قرض دادن به نیازمندان و پاداش بزرگ آن تأکید شده است. این آموزه‌های عمیق دینی به ما یادآوری می‌کند که خدمت به خلق خدا و گسترش این فرهنگ الهی، معامله‌ای پربرکت با پروردگار و نمونه‌ای روشن از باقیات صالحات است.

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه فعالیت این بانک فراتر از یک کسب‌وکار بانکی است، افزود: بانکداری در بانک مسکن، رسالتی ارزشمند و مسئولیتی اجتماعی به شمار می‌رود که با آرامش، تأمین سرپناه و رفاه هموطنان پیوند خورده است؛ ازاین‌رو، گسترش و ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه همواره یکی از راهبردهای اصلی این بانک بوده است.

مصوبات جدید برای حمایت از زیرساخت‌های آموزشی و درمانی مناطق جنگ‌زده و محروم

خورسندیان در ادامه، به رویکرد جدید بانک مسکن در زمینه تخصیص منابع قرض‌الحسنه برای امور خیرخواهانه اشاره کرد و گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شده است در سال جاری بخشی از منابع قرض‌الحسنه بانک برای حمایت از بازسازی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و درمانی آسیب‌دیده در مناطق جنگ‌زده اخیر اختصاص یابد.

وی افزود: بخش دیگری از این منابع نیز صرف حمایت از پروژه‌های در دست اجرا و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در مراکز آموزشی، درمانی و عام‌المنفعه مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور خواهد شد تا گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت آموزشی و درمانی برداشته شود.

مشارکت در بزرگ‌ترین مسئولیت اجتماعی کشور؛ نهضت ملی مسکن

مدیرعامل بانک مسکن در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین مالی ساخت مسکن را یکی دیگر از ابعاد مهم مسئولیت اجتماعی این بانک برشمرد و تصریح کرد: بانک مسکن با افتخار در بزرگ‌ترین پروژه مسئولیت اجتماعی حوزه تخصصی خود، یعنی تأمین مالی طرح ملی مسکن در سراسر کشور، مشارکت فعال دارد.

خورسندیان ادامه داد: تاکنون تأمین مالی ۳۹۹ هزار واحد مسکونی به ارزش ۲۰۲ هزار میلیارد تومان انجام شده است که از این میزان، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها به سازندگان پرداخت شده است. این روند با وجود تمامی محدودیت‌ها و تنگناهای موجود، همچنان با قدرت و سرعت ادامه دارد.