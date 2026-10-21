رضا قره‌گوزلی یکی از نویسندگان فیلم کوتاه «روز چهلم» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایده ابتدایی این اثر اظهار کرد: نقطه آغاز کار یک ایده یک‌خطی درباره زنی بود که پشت درهای بسته مادر شدن گرفتار مانده و برای مادر بودن به هر راهی متوسل می‌شود. در ادامه مسیر، طبیعتا به‌عنوان مؤلف وظیفه خود دانستیم با جستجو در عمق این قصه به دنبال طرح یک پرسش انسانی باشیم.

وی درباره موضع اثر نسبت به آئین‌ها و باورهای عامیانه افزود: کاملا آگاهانه تصمیم گرفتیم به واسطه یک کهن‌الگو، درباره دغدغه انسانی سخن بگوییم که دارای چند زبان مشترک بین انسان ها است؛ شاید جامعه ای که در آن هویت یک زن با مادر بودن یا نبودنش سنجیده شود یا پرداختن به مفهوم انتظار و انتخاب. اگر می‌خواستم صرفا به آئینی بپردازم که سال‌هاست مردم با آن درگیرند، قطعاً از پیش شکست می‌خوردم و در سطح باقی می‌ماندم اما تلاش کردم با قرار دادن درونیات یک شخصیت به‌عنوان مسئله اصلی و به واسطه یک الگوی جمعی، در اعماق روان و وجود انسان عمیق شوم.

نویسنده فیلمنامه «روز چهلم» درباره زاویه‌دید خود نسبت به مفهوم مرگ گفت: این موضوع برآمده از یک نگاه کاملاً شخصی است؛ نگاهم این بوده است که مرگ بیش از هر چیز در کنار ما حضور دارد، مانند اتفاقی که هنوز رخ نداده است اما باید بخشی از پذیرش ما نسبت به طبیعت انسان باشد. در نتیجه، به‌طور ناخودآگاه مرگ را جزئی از زیست ممتد می‌پندارم و تلاش می‌کنم با اثرم یادآور این نگاه باشم.

قره‌گوزلی با اشاره به ضرورت پرهیز از کلیشه‌ها و حفظ اصالت فردی در نگارش اظهار کرد: فکر می‌کنم تمام قصه‌ها تاکنون گفته شده‌اند و با وجود اینکه همیشه یک پای ما روی کلیشه‌ها می‌لغزد، بر اساس آموزه‌هایم بر این باورم نوشته‌ای که از من برمی‌آید نیازمند اثر انگشت خودم است؛ بر همین مبنا تلاش کردم از نگاه سطحی عبور کنم و با عمیق شدن در موضوع، اثری قابل تأمل خلق کنم.

وی در پایان دباره نسبت اثر با مخاطب یادآور شد: وظیفه هنرمند این نیست که ادعای تفسیر موضوعی را داشته باشد یا به جای مخاطب فکر کند؛ دست‌کم من خود را در چنین جایگاهی نمی‌بینم و خود را کاملاً هم‌تراز با مخاطب می‌دانم. تلاش من این است که سؤالی طرح کنم تا با بهره‌گیری از خرد جمعی، به پاسخ‌های متنوع و جذاب دست پیدا کنیم.

بهار نوحیان، محمد مطهری‌پور، توفیق حیدری و مهری آل‌آقا در این اثر کوتاه ایفای نقش کرده‌اند و فیلمنامه «روز چهلم» به قلم رضا قره‌گوزلی و امین‌رضا علی‌محمدی به نگارش درآمده است.

در خلاصه داستان «روز چهلم» آمده است: «مریم و یوسف برای بچه‌دار شدن باید چهل روز جنازه بشویند؛ اما در روز چهلم، روستا خالی از جنازه شده است.»

این فیلم در باکس ۷ فیلم‌های داستانی در چهل و سومین جشنواره فیلم کوتاه تهران نمایش داده می‌شود.