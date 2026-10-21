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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

مانور آمادگی مدیریت بحران و مواجهه با سیلاب در شهرستان زبرخان 

مانور آمادگی مدیریت بحران و مواجهه با سیلاب در شهرستان زبرخان 

زبرخان- مانور ارزیابی آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان برای مدیریت بحران و مواجهه با سیلاب، در محل رودخانه درود شهرستان زبرخان برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه مانور آمادگی مدیریت بحران و مواجهه با سیلاب با برنامه‌ریزی جمعیت هلال‌احمر و با حضور فعال کارشناسان امور منابع آب نیشابور انجام شد.

در این مانور، تجهیزات دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان مورد ارزیابی و به‌روزرسانی قرار گرفت.

احمد بوژمهرانی، فرماندار زبرخان در حاشیه برگزاری این مانور ضمن قدردانی از آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان، بر ضرورت حفظ آمادگی و به‌روزرسانی تجهیزات برای مقابله با بحران‌های احتمالی، به‌ویژه سیلاب‌های فصلی، تأکید کرد.

آموزش اصول ایمنی عبور از سیلاب توسط مربیان هلال‌احمر که با حضور کارشناسان امور منابع آب نیشابور برگزار شد از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

در این بخش، نکات ایمنی از جمله پرهیز از ورود انفرادی به آب، حرکت در مسیر جریان و استفاده از چوب‌دست برای سنجش عمق و بررسی بستر رودخانه به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد. همچنین عبور گروهی از آب به‌صورت عملی شبیه‌سازی شد.

کد مطلب 6985190

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