ترامپ: سازندگان دیتاسنترها برای محبوبیت باید به مردم سود سهام بپردازند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وی در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: من فرایند را به دقت رصد کردم و دیتا سنترهایی که در مناطق خاصی نامحبوب بوده اند، پس از بستن یک قرارداد مالی، به شدت محبوب شده اند.

دیتاسنترها که به گسترش توسعه هوش مصنوعی کمک می کند به دلیل میزان آب و برق مصرفی به یک کانون مناقشه سیاسی در جوامع مختلف در سراسر آمریکا تبدیل شده اند، به طوریکه مخالفت با این مراکز رأی‌دهندگان با گرایش‌های ایدئولوژیک متفاوت را حول یک موضوع مشترک متحد کرده است.

دولت ترامپ که توسعه سریع هوش مصنوعی را برای رقابت با چین در اولویت قرار داده نیز به تغییر موضع رای دهندگان اشاره کرده است.

رئیس جمهور آمریکا همچنین در پست خود نوشت: دیتاسنترهای جدید و بزرگ که در برخی موارد بسیار عظیم هستند، به دستور من باید برق خود را تامین کنند و مازاد آن را به جوامع محلی یا شبکه توزیع منتقل کنند.

وی در ماه فوریه اعلام کرد شرکت های بزرگ فناوری باید واحدهای تولید برق خود را برای دیتاسنترهایشان بسازند تا مصرف کنندگان را در مقابل افزایش هزینه ها محافظت کنند.

ترامپ در حالی این پست را منتشر کرده که طی روز های گذشته ایلان ماسک و همچنین شرکت آنتروپیک طرح های خود برای اشتراک گذاری برخی از سود به دست آمده از شکوفایی هوش مصنوعی را مطرح کرده اند.