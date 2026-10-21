به گزارش خبرنگار مهر، آیین قرعه‌کشی چهل‌وششمین دوره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک مسکن، امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دادستانی کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد این بانک برگزار شد.

در این مراسم، سیدمحسن فاضلیان، عضو هیئت مدیره بانک مسکن، ضمن خوشامدگویی به حاضران و تشریح اهمیت ترویج سنت قرض‌الحسنه با استناد به آیات و روایات اسلامی، این سنت را جلوه‌ای از تعاون، همدلی و یاری‌رسانی به نیازمندان دانست و اظهار کرد: در آموزه‌های دینی، قرض دادن به افراد نیازمند از جایگاه والایی برخوردار است و این موضوع، بیانگر پاداش ارزشمند و تأثیر عمیق این سنت حسنه در رفع مشکلات بندگان خداست.

رشد ۷۸ درصدی منابع قرض‌الحسنه بانک مسکن

عضو هیئت مدیره بانک مسکن با اشاره به استقبال گسترده هموطنان از این طرح خیرخواهانه، آمار این دوره را تشریح کرد و گفت: به لطف خداوند متعال و در پی اعتماد عمومی به بانک باسابقه مسکن، مانده منابع قرض‌الحسنه در این دوره ۷۸ درصد افزایش یافته و به بیش از ۲۷۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.

فاضلیان تعداد حساب‌های واجد شرایط شرکت در قرعه‌کشی این دوره را چهار میلیون و ۷۷۲ هزار و ۶۰۰ فقره اعلام کرد و افزود: مطابق ضوابط و مقررات تعیین‌شده، سپرده‌گذارانی که با حفظ موجودی حساب خود در این رویداد مشارکت کرده‌اند، در صورت برخورداری از شرایط لازم، در قرعه‌کشی حضور داشته‌اند.

اختصاص بیش از ۴۰۷ هزار جایزه نقدی و غیرنقدی

وی در ادامه، درباره جوایز این دوره توضیح داد: در راستای قدردانی از اعتماد سپرده‌گذاران، در این مرحله ۴۰۷ هزار و ۷۲۶ فقره جایزه نقدی و غیرنقدی به ارزش مجموع ۴ هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که به برندگان قرعه‌کشی تعلق خواهد گرفت.

قرض‌الحسنه؛ مصداقی از باقیات صالحات

عضو هیئت مدیره بانک مسکن با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری مناسب از منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه، خاطرنشان کرد: این بانک منابع یادشده را در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود و در زمینه‌هایی مانند حمایت از نیازمندان و اجرای طرح‌های عام‌المنفعه، از جمله مدرسه‌سازی، آبرسانی به مناطق محروم و کمک به بخش سلامت و درمان، به کار می‌گیرد. به گفته وی، این اقدامات ماندگار می‌تواند مصداق روشنی از باقیات صالحات برای سپرده‌گذاران باشد.

فاضلیان در پایان، ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر کارکنان بانک مسکن، به‌ویژه همکاران ادارات کل روابط عمومی، برای برگزاری منظم و شفاف این رویداد، از اعضای هیئت نظارت نیز تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که تداوم این مسیر، زمینه‌ساز خیر و برکت بیشتر برای جامعه و مشتریان بانک مسکن باشد.