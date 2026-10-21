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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

مرز ریمدان فعلاً تعطیل است؛ تردد در مرزهای عراق جریان دارد

مرز ریمدان فعلاً تعطیل است؛ تردد در مرزهای عراق جریان دارد

یک مقام مسئول گفت: درحال حاضر مرز ریمدان پاکستان تعطیل است، اما تردد در مرزهای عراق جریان داشته و ایستایی کامیون‌ها در برخی مرزهای کشور وجود دارد و خبر موثقی از بسته‌شدن مرز مهران نداریم.

احسان ملک‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تجارت زمینی ایران و پاکستان و ایران و عراق، اظهار کرد: تردد در همه مرزهای کشور در جریان است، هرچند در برخی مرزها با ایستایی کامیون‌ها مواجه هستیم.

وی افزود: در مرزهای ایران و پاکستان، مرز ریمدان در حال حاضر تعطیل است و عبور و مرور در این مرز انجام نمی‌شود، اما در مرز میرجاوه، واردات و ترانزیت کالا به کشورهای ثالث در جریان است.

ملک‌زاده ادامه داد: در خصوص مرزهای ایران و عراق نیز، در حال حاضر مرزها باز هستند و خبر موثقی مبنی بر بسته‌شدن گذرگاه‌های مسافری دریافت نکرده‌ایم.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، در حال حاضر مشکل خاصی در وضعیت تردد از مرزهای کشور به عراق گزارش نشده است، هرچند ایستایی کامیون‌ها در برخی مرزها همچنان وجود دارد.

کد مطلب 6985197
زهره آقاجانی

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