مرز ریمدان فعلاً تعطیل است؛ تردد در مرزهای عراق جریان دارد

احسان ملک‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تجارت زمینی ایران و پاکستان و ایران و عراق، اظهار کرد: تردد در همه مرزهای کشور در جریان است، هرچند در برخی مرزها با ایستایی کامیون‌ها مواجه هستیم.

وی افزود: در مرزهای ایران و پاکستان، مرز ریمدان در حال حاضر تعطیل است و عبور و مرور در این مرز انجام نمی‌شود، اما در مرز میرجاوه، واردات و ترانزیت کالا به کشورهای ثالث در جریان است.

ملک‌زاده ادامه داد: در خصوص مرزهای ایران و عراق نیز، در حال حاضر مرزها باز هستند و خبر موثقی مبنی بر بسته‌شدن گذرگاه‌های مسافری دریافت نکرده‌ایم.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، در حال حاضر مشکل خاصی در وضعیت تردد از مرزهای کشور به عراق گزارش نشده است، هرچند ایستایی کامیون‌ها در برخی مرزها همچنان وجود دارد.