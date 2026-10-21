به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مهدی‌پور، ظهر چهارشنبه در جلسه برنامه‌ریزی راهپیمایی ۱۳ آبان که در سالن جلسات فرمانداری شهرستان لنگرود برگزار شد، با اشاره به اهمیت این مناسبت اظهار کرد: با توجه به حوادث اخیر و جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ضرورت حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان بیش از گذشته احساس می‌شود و انتظار داریم همه اقشار جامعه در این مراسم مشارکت حداکثری داشته باشند.

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دانش‌آموزان شهید افزود: شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز در جنگ تحمیلی اخیر، اهمیت توجه به نسل نوجوان و تبیین جنایات دشمنان را دوچندان کرده است و باید از ظرفیت برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای انتقال این مفاهیم به نسل جوان استفاده کنیم.

تبیین جنایات دشمنان باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای باشد

وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده درباره برنامه‌های روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: انتظار داریم فعالان رسانه‌ای و دستگاه‌های فرهنگی با تولید محتوای مناسب، حضور مردم در راهپیمایی و برنامه‌های هفته دانش‌آموزی را به‌خوبی پوشش دهند و با تبیین ابعاد تاریخی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و جنایات استکبار جهانی، زمینه مشارکت پرشورتر مردم را فراهم کنند.

مهدی‌پور با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و آموزش و پرورش تصریح کرد: برنامه‌های امسال باید با محوریت دانش‌آموزان و استفاده از توانمندی‌های آنان طراحی شود و از دانش‌آموزان مستعد در بخش‌های مختلف، از جمله اجرای برنامه‌ها، مجری‌گری و فعالیت‌های هنری استفاده شود تا مراسم از انسجام و جذابیت بیشتری برخوردار باشد.

وی ادامه داد: با توجه به فاصله برخی مدارس از محل برگزاری مراسم و محدودیت حضور هم‌زمان دانش‌آموزان، لازم است مدیران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش برای مدیریت حضور دانش‌آموزان و هماهنگی برنامه‌ها تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا زمینه مشارکت حداکثری فراهم شود.

فضاسازی شهری و مشارکت دانش‌آموزان به اثرگذاری راهپیمایی کمک می‌کند

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با اشاره به اهمیت فضاسازی شهری بیان کرد: تبلیغات محیطی، اجرای برنامه‌های هنری و نقاشی‌های نمادین در مسیر راهپیمایی و استفاده از ظرفیت هنرمندان و دانش‌آموزان می‌تواند به انتقال پیام استکبارستیزی و افزایش تأثیرگذاری این مراسم کمک کند.

مهدی‌پور با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج و هم‌زمانی آن با برنامه‌های فرهنگی پیش‌رو گفت: هفته بسیج نیز فرصتی برای تبیین فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری و مشارکت مردمی است و باید از ظرفیت این مناسبت برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و حضور مؤثر نسل جوان استفاده شود.

وی در پایان با قدردانی از حضور مستمر مردم در برنامه‌های شهرستان تأکید کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، آموزش و پرورش، فعالان رسانه‌ای و مجموعه‌های فرهنگی می‌توان زمینه برگزاری راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان و اجرای برنامه‌هایی منسجم و اثرگذار را فراهم کرد.