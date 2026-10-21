به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه نصراللهی، نماینده پاراتکواندوی استان قم در بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، با کسب پیروزی در مسابقه رده‌بندی وزن مثبت ۶۵ کیلوگرم، عنوان سوم این رقابت‌ها را از آن خود کرد و به مدال برنز رسید.



این بانوی ملی‌پوش در سومین روز رقابت‌های بازی‌های پاراآسیایی، مسیر خود را برای رسیدن به سکوی مدالی دنبال کرد و پس از پشت سر گذاشتن مرحله نخست، به جمع چهار ورزشکار برتر راه یافت.



نصراللهی در نخستین مبارزه خود برابر رومینا چمسورکی قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید تا جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را کسب کند.



وی در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف تانگ چی از چین رفت و با وجود تلاش برای راه‌یابی به دیدار نهایی، نتوانست حریف خود را شکست دهد و به جدول شانس مجدد منتقل شد.



ملی‌پوش پاراتکواندوی قم در ادامه رقابت‌ها، در دیدار رده‌بندی برابر ژو فنگ از چین به میدان رفت و با کسب پیروزی مقابل این حریف، مدال برنز وزن مثبت ۶۵ کیلوگرم بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ را به دست آورد.



این نتیجه، حضور ورزشکار استان قم بر سکوی سوم رقابت‌های پاراتکواندو را رقم زد و مدال برنز این دوره از بازی‌های پاراآسیایی را برای مرضیه نصراللهی به همراه داشت.