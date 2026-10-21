به گزارش خبرنگار مهر، معصومه عسگری، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از تشدید نظارت‌های میدانی بر منابع آلاینده هوا و ابلاغ اخطاریه پلمب به سه واحد متخلف خبر داد و هدف از این اقدامات را پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از سلامت شهروندان عنوان کرد.

عسگری با اشاره به افزایش احتمال بروز شرایط نامساعد جوی و تشدید آلودگی هوا در فصل سرد سال، اظهار کرد: کنترل مستمر منابع انتشار آلاینده‌ها، شناسایی واحدهای متخلف و برخورد با فعالیت‌های مغایر با ضوابط زیست‌محیطی از اولویت‌های نظارتی این اداره است.

وی افزود: کارشناسان و مأموران یگان حفاظت محیط زیست رباط‌کریم با افزایش گشت‌های میدانی در ساعات مختلف شبانه‌روز، فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی را بررسی می‌کنند تا ضمن کنترل میزان انتشار آلاینده‌ها، از بروز تخلفات زیست‌محیطی جلوگیری شود.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم با اشاره به نتایج پایش‌های اخیر بیان کرد: در جریان این نظارت‌ها، سه واحد آلاینده هوا شناسایی شدند و برای آن‌ها اخطاریه پلمب صادر شد تا با رفع آلودگی و رعایت الزامات قانونی، نسبت به اصلاح وضعیت فعالیت خود اقدام کنند.

عسگری همچنین مقابله با انتشار غیرمجاز آلاینده‌ها و تخلفاتی مانند پسماندسوزی را از محورهای نظارتی این اداره دانست و تأکید کرد که بررسی عملکرد واحدهای صنعتی و تولیدی و کنترل منابع آلاینده به‌صورت مستمر ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه فعالیت آلاینده و تخلف از قوانین و ضوابط زیست‌محیطی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد و اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم نظارت‌های میدانی و اقدامات اجرایی را با هدف صیانت از کیفیت هوا، محیط زیست و سلامت عمومی شهروندان دنبال می‌کند.