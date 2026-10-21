 استقبال یمن از دعوت شیخ الازهر برای پایان دادن به جنگ‌ 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسیره، «محمد عبدالسلام»، رئیس هیئت مذاکره‌کننده ملی یمن، از فراخوان دکتر «احمد الطیب»، رئیس دانشگاه الازهر برای پایان دادن به جنگ‌ و درگیری‌ در منطقه استقبال و تأکید کرد که تحولات جاری میان یمن و عربستان سعودی در شرایط کنونی از برجسته‌ترین مسائل است و ضرورت دارد ماهیت تجاوز عربستان به یمن از سال ۲۰۱۵ میلادی به صراحت در برابر افکار عمومی قرار گیرد.

عبدالسلام در پیام خود خطاب به شیخ الازهر اظهار داشت که ملت یمن هرگز منبع تهدیدی برای پادشاهی سعودی نبوده و جنگ را علیه این کشور آغاز نکرده است. وی توضیح داد که اختلافات یمن پیش از مارس ۲۰۱۵ ماهیت داخلی داشت و امکان حل‌وفصل آن‌ها از طریق گفتگو و تفاهم و به دور از مداخله نظامی خارجی وجود داشت.

وی خاطرنشان کرد که در اوایل سال ۲۰۱۵ از سوی سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انقلاب یمن مأموریت یافت تا راهی عربستان شود و ضمن ارائه پیام اطمینان‌بخش به رهبران سعودی، ماهیت تحولات داخلی یمن را تبیین کرده و تأکید نماید که انقلاب یمن چالشی برای عربستان به شمار نمی‌آید و طرف یمنی آماده است اختلافات سیاسی را از طریق گفتگو و تفاهم حل‌وفصل کند.

عبدالسلام تشریح کرد که این پیام در دوران ملک عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه فقید سعودی، منتقل شد و او پس از وفات وی به یمن بازگشت تا امید به ازسرگیری تماس‌ها زنده بماند، اما با روی کار آمدن ملک سلمان، تحولات بعدی به سوی تنش‌ نظامی سوق یافت.

رئیس هیئت مذاکره‌کننده ملی یمن با اشاره به اینکه تجاوز عربستان در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۱۵ با حملات هوایی علیه فرودگاه بین‌المللی صنعا آغاز شد، این مداخله نظامی را فاقد توجیه خواند و تأکید کرد که این اقدام به جای مهار بحران و حل‌وفصل آن از طریق ابزارهای سیاسی، به پیچیدتر شدن وضعیت داخلی و گسترش ابعاد آن انجامید.

عبدالسلام اشاره کرد که مداخله نظامی عربستان با ارتکاب کشتارها، جنایات و اعمال محاصره‌ای خفقان‌آور ادامه یافت که به جان باختن ده‌ها هزار شهروند بی‌گناه و همچنین فوت شمار زیادی از افراد به دلیل تبعات محاصره و محرومیت از نیازهای اساسی منجر شد.

وی جنگ متجاوزانه عربستان را فاقد دستاورد توصیف کرد و گفت که پیامدهای انسانی و سیاسی این جنگ همچنان ادامه دارد و عربستان نتوانسته مناقشه را به صورت نظامی یکسره کند، علاوه بر اینکه از تبعات فاجعه‌ای که برای ملت یمن رقم زده نیز در امان نیست.

محمد عبدالسلام در پایان، ضمن استقبال مجدد از دعوت شیخ الازهر برای پایان دادن به جنگ‌های منطقه، ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های معطوف به صلح بتواند به توقف درگیری‌ها، پایان رنج ملت‌ها و تحکیم پایه‌های گفتگو و تفاهم بر اساس عدالت و کرامت انسانی یاری رساند.

موسسه دینی الازهر مصر روز یکشنبه در بیانیه‌ای خواستار تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان، علما و دانشمندان و خیرخواهان و دلسوزان کشورهای اسلامی و عربی شد تا با میانجیگری برای حل و فصل اختلافات، بحران‌ها و خاموش کردن آتش درگیری‌های موجود، نزدیک کردن دیدگاه‌ها، پایان دادن به اختلافات موجود میان فرزندان دین و امت واحد تلاش و از خونریزی بیشتر جلوگیری کنند.

الازهر تاکید کرد که شیخ احمد الطیب شیخ این نهاد دینی آمادگی کامل دارد که تمام تلاش خود را برای کمک به فعالیت این کمیته مبارک به کار بندد و اطمینان دارد که همه طرف‌ها توانایی و حکمت لازم را برای عبور از اختلافات و فراموش کردن گذشته را به منظور جلوگیری از ریختن خون و حفظ جان بی گناهان دارند.